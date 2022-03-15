Художник Рафа Еспарза виграв щорічну премію від Художнього музею Переса в Майамі

Майамі, 14 березня Премія Переса, організована в Маямі фондом Художнього музею Переса Майамі (ПАММ), вирушила до мексикансько-американського художника Рафа Еспреса, який живе і працює в Лос-Анджелесі і відомий своїми виступами, які «досліджують пам'ять, сім'ю та колоніальну історію». Про це було оголошено цього понеділка у заяві ПАММ, культурної сутності, яка відповідно до свого опису «сприяє художньому вираженню, обміну ідеями» та (...) оцінці мистецтва, архітектури та дизайну». «ПАММ із задоволенням вшановує Рафа Еспарзу як лауреата четвертої щорічної премії Переса, художника, основи якого базуються на тих же цінностях, що і наша установа, прониклива художня практика якого пов'язує особистий наратив з історичними дослідженнями мистецтва та суспільства», - йдеться у повідомленні. Премія Переса, в четвертому виданні, оголосила директор ПАММ Франклін Сірманс. За даними Галереї Співдружності та Ради в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, недавні проекти Еспарзи, мультидисциплінарного художника, «базуються на роботі землі та розробці саману, майстерності, отриманої від його батька Рамона Еспарса». «Роблячи це, - додає картинна галерея, - художник запрошує культурних продюсерів Брауна та Квіра здійснювати масштабні колективні проекти, об'єднуючи людей для побудови мереж підтримки поза традиційними арт-просторами». Щорічна подія Perez Prize, яка відбулася минулих вихідних у Маямі, включала вечерю святкування столу шеф-кухаря та танцювальну вечірку Remix, яка зібрала понад 800 000 доларів «для надійних програм освіти мистецтв ПАММ, які обслуговували понад 300 000 дітей з моменту відкриття в грудні 2013 року», згідно з заявою . Премія Переса 2022 року - це «необмежений приз», наділений 50 000 доларів, що «вшановує мистецькі досягнення», згідно з даними установи. «Місія нашої установи полягає в тому, щоб заохотити всіх бачити мистецтво як стимул для обміну ідеями, і ми не могли уявити кращого способу реалізації цієї віри, ніж підтримуючи освіту», - сказав Сірманс. Торішню премію вручили кубинській художниці Марії Магдалені Кампос-Понс, робота якої досліджує стать, релігію, пам'ять та афро-кубинську ідентичність. У попередні роки премію Переса заслужили скульптор Даніель Лінд-Рамос і художниця Христина Кварлес. НАЧАЛЬНИК JIP/CPY