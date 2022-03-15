Армандо Бенедетті запевнив, що Федеріко Гутьєррес «пов'язаний з торгівлею наркотиками»

Політична підтримка кандидатів у президенти була одним із пунктів допиту в нинішніх передвиборних дебатах, коли більшість прагне відійти від традиційних діячів суспільного життя, особливо тих, хто сумнівається, щоб запропонувати зміни. Ось чому Федеріко Гутьєррес напав на Густаво Петра з Армандо Бенедетті , який став вірним супутником у своїй кар'єрі Каса де Наріньо.

У президентських дебатах, організованих журналом Semana та газетою El Tiempo, колишній мер Медельїна допитав Петра за те, що він назвав подвійним стандартом відхилення корупції, за те, що він мав підтримку атлантичного сенатора, коли він має відкритий судовий процес у Верховному суді юстиції.

Бенедетті був у залі глядачів під час дебатів і був виділений Гутьєрресом, щоб поставити під сумнів його. «У нього відбувається процес вимирання панування, незаконного збагачення, і він ходить з вами вгору і вниз. Ітоді корупція там хороша, а в іншому місці її немає. Корупція- це корупція, звідки б вона непоходила, це одна з дебатів, які ви також зобов'язані країні поясненням. Звичайно, ви не збираєтесь його давати, але ви будете зобов'язані країні», - сказав кандидат у президенти.

Бенедетті має судовий процес у Верховному суді за збільшення багатства, якого він не має вдалося довести 2009, 2014, 2016 і 2017 роки. Урозпал слідства прокуратура 25 жовтня зайняла квартиру сенатора значної вартості, яку нібито було придбано третьою особою на аукціоні Національної дирекції з наркотичних засобів.

Петро не відповів на запитання сенатору, який пішов у відставку з партії U і став постійним супутником кандидата в Історичний пакт у своїх національних та міжнародних візитах, таких як Чилі та Іспанія.

«Він завжди німий грає», - сказав Гутьєррес за відсутності відповіді про це. Бенедетті, з іншого боку, не мовчав і вирішив надіслати кілька повідомлень колишньому меру Медельїна через свій акаунт у Twitter.

«Нагадую боягуз @FicoGutierrez, що прокуратура вже сказала, що моє маєток виправдано. Яжертва судових засідки відголоворізів, які з вами . Хібавам не шкода тусуватися з Алексом Чаром? Абовам нема чого сказати про нього?» , написав сенатор.

«Все, що вони сказали про мене сьогодні, - це брехня. Вонипросто хочуть приховати сором невігластва цього кандидата»,- написав Бенедетті, додавши хештег #FicoFake, що кандидат «погано підготовлений, неосвічений. Це виглядає так само, як Дуке. Це має відношення до торгівлі наркотиками».

Армандо Бенедетті та Федеріко Гутьєррес

«Ця людина ніколи не відчувала задоволення від читання КНИГИ. Він невіглас!» Бенедетті додав під час дебатів, коли Петро замість відповіді на питання своєму політичному союзнику рекомендував йому багато читати, щоб знати свою діяльність в Конгресі і не впадати в неточності.

Петро поставив під сумнів підтримку Демократичного центру та Івана Дуке Гутьєрреса, а також зазначив, що Альваро Урібе був «його начальником». Колишніймер Медельїна запевнив, що він незалежний, що не отримав підтримки цієї партії, але що він буде шукати його на зустрічах найближчими тижнями.

Інгрід Бетанкур, який також був у дебатах, сказала, що вважає Гутьєрреса «чистою» людиною, але що у його союзників є «машини» та питання, а також деякі з тих, хто об'єднується з Петром; тому він стверджував, що два сектори лише ставлять під сумнів один одного зловісних персонажів, які супроводжують.

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