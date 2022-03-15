Джерело AP: Знак Бронкос снасті DJ Джонс

Денвер Бронкос погодився на умови підписання Сан-Франциско 49ers колишньої оборонної снасті DJ Jones протягом трьох років, людина зі знанням переговорів повідомила The Associated Press в понеділок.

Особа, яка висловилася за умови анонімності у зв'язку з тим, що угода буде оформлена офіційною до середи з початком сезону НФЛ, підтвердила угоду. Про це спочатку повідомляла NFL Network, яка вказувала, що контракт коштує 30 мільйонів доларів, з яких 20 мільйонів доларів гарантовано.

Джонс сходить зі свого найкращого сезону з Сан-Франциско, з яким він забив 56 снастей, у тому числі 10 у поразці, з трьома хітами захисника, двома мішками та двома вимушеними втраченими м'ячами. За даними Pro Football Focus Pro Football Focus, його 14 снастей у поразках чи відсутності виграшу в цьому сезоні були другим за кількістю ліги позаду Аарона Дональда 14

Після зоряної торгівлі минулого тижня для захисника Рассела Вілсона, Бронкос мовчав на початку легального переговорного періоду в понеділок. Але вдень Денвер знову здивувався.

Джонс зіграв свої п'ять кампаній НФЛ з 49ers, які обрали його в шостому турі в 2017 році з Університету Міссісіпі.

Бронкос також перепідписав двох своїх вільних агентів з обмеженнями, наступальними снастями Кальвіном Андерсоном, який біжить до 2022 року, і жорстким кінцем Андре Бек, який також сподівається зіграти більшу роль у вчиненні тренера Натаніеля Хакетта. Бек нещодавно був удостоєний премії «Салют до служби».

Також у понеділок Бронкос додав до безкоштовного охоронця агентства Бен Брадена, який зіграв 13 матчів за останні два сезони з Green Bay.