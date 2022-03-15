AP ПОЯСНЮЄ: Чи може Китай надати військову допомогу Росії?

ПЕКІН (AP) — Сполучені Штати заявляють, що Росія попросила Китай про військову допомогу для своєї війни в Україні і що Китай відповів ствердно. Москва і Пекін спростували це, і китайський прес-секретар назвав скаргу «дезінформацією».

Однак звинувачення породили гіпотезу щодо того, наскільки Пекін буде готовий піти в підтримці свого «найважливішого стратегічного партнера», останніми словами міністра закордонних справ Китаю.

ЩО СКАЗАЛИ СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ?

Після первинних повідомлень про те, що Росія звернулася до Китаю про військову допомогу, анонімні американські чиновники заявили, що Вашингтон визначив, що Китай направив сигнал Росії: Пекін буде готовий надати військову підтримку кампанії в Україні та фінансову допомогу, щоб допомогти пом'якшити вплив санкцій Захід.

На зустрічі в Римі в понеділок радник з національної безпеки США Джейк Салліван попередив китайського старшого зовнішньополітичного радника Ян Цзечі, що Китай не повинен надавати таку підтримку, в той час як Кремль відмовив про постачання.

Сполучені Штати з обережністю ставляться до китайських намірів, оскільки уряд президента Сі Цзіньпіна відмовився критикувати російське вторгнення, хоча він прагне дистанціюватися від війни, закликаючи до діалогу та повторюючи свою позицію, що територію нації слід поважати.

ЩО МОЖЕ ЗАПРОПОНУВАТИ КИТАЙ?

Швидше пропонують кулі і готові страви, ніж винищувачібомбардувальники і танки, кажуть експерти.

Китай «ймовірно, хоче уникнути продажу зброї з високим впливом Росії на тлі конфлікту, який піддав би Пекін міжнародним санкціям», - сказав Дрю Томпсон, колишній чиновник Міністерства оборони США, а тепер професор Школи державної політики Лі Куан Ю в Сінгапурі.

Пекін охочіше буде надсилати деталі, продукти харчування, боєприпаси та предмети подвійного призначення, які не суперечать санкціям і не заслуговують б міжнародних репресій, сказав Томпсон.

Наприклад, російські вертольоти, ймовірно, виснажують свої спалахи для протидії портативним ракетам малого дальності Стінгер. Китай міг би продати спалахи Росії, якщо вони будуть сумісні з російськими пусковими установками, заявив Томпсон. Китай також може допомогти у спостереженні та розвідці, додав він.

Враховуючи попередження Вашингтона, китайська допомога, ймовірно, складатиметься з «дуже простих речей», таких як пайки для солдатів, сказав Сан Рогевен, директор програми міжнародної безпеки Інституту Лоуї в Австралії.

Він додав, що для Росії практично неможливо інтегрувати китайську зброю в свої збройні сили за такий короткий проміжок часу.

ЧИ ЗРОБИВ БИ КИТАЙ?

Хоча це не неможливо, як китайські, так і зарубіжні експерти стверджують, що існує кілька факторів, які радять проти цього. Для початку це створило б поганий образ.

«Китай буде дуже обережним, щоб зробити все можливе, щоб її допомога не використовувалася на полях битв України», - сказав Ші Іньхонг, професор міжнародних відносин Університету Ренміна в Пекіні.

Він додав, що Китай «не має підстав допомагати операції Росії в Україні».

Роггевен погоджується: допомога Москві не має «очевидних переваг» для Китаю. Він зазначив, що ослаблення Росії дасть Китаю стратегічні та економічні переваги.

Протягом усієї кризи китайські чиновники заявили, що територіальна цілісність і суверенітет всіх країн повинні дотримуватися. Його недоброзичливці кажуть, що відмова критикувати російське вторгнення суперечить цій позиції.

«Військова операція Росії в Україні за своєю природою стала вторгненням, і Китай ніколи не допоможе одній країні зі зброєю напасти на іншу суверенну країну, і це не відповідає міжнародному праву», - сказав Лі Сінь, директор Інституту європейських та азіатських досліджень Шанхайського університету політології та права.

Китай не хоче, щоб конфлікт загострився або захопився як співвоющим, тому будь-яка китайська підтримка «була б ретельно виміряна та відкалібрована», - сказав Томпсон.