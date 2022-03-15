Антетокунмпо, Бакс повернутися і перемогти Jazz117-111

СОЛТ-ЛЕЙК-СІТІ, штат Юта, США (AP) - Джанніс Антетокунмпо набрав 30 очок і захопив 14 підбирань, щоб допомогти Мілуокі Бакс прийти ззаду в понеділок і перемогти Юту Джаз 117-111 в останні секунди гри.

Jrue Holiday сприяв 29 очок і поставив сім передач, а Кріс Міддлтон додав 23 для Мілуокі, який відновив Брук Лопес і Джордж Хілл. Лопес, був у відпустці з травми спини з першої гри сезону і пропустив 67 ігор, в той час як Хілл був відсутній для 16 через дискомфорт в шиї.

Донован Мітчелл очолив Юту з 29 очками та вісьмома передачами; Майк Конлі мав 29 очок і сім передач, а Руді Гоберт закінчив з 18 очками та 14 дошками.

ДЖАЗ скоротив семиточковий дефіцит двом завдяки макету Гоберта, який поставив 113-111 на дошку з 22 секундами, щоб піти, але Джевін Картер зробив пару безкоштовних кидків для Баксів на 12,9 від кінця, щоб запечатати перемогу.