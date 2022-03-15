Ще дев'ять колумбійців, евакуйованих з України, прибули до Еквадору

Pasajeros utilizando mascarillas hacen fila para realizar el check-in en el aeropuerto El Dorado, después de que el Gobierno colombiano autorizó la reactivación de los vuelos internacionales, en medio del brote de coronavirus en Bogotá. Septiembre 21, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Минулого тижня міністр закордонних справ та віце-президент Марта Люсія Рамірес повідомила, що гуманітарний рейс, який вона підготувала для репатріації громадян Колумбії з України, був скасований; однак були запропоновані нові альтернативи. Ось чому за останні кілька годин дев'ять колумбійців прибули на територію Еквадору гуманітарним рейсом, організованим цією країною.

У понеділок, 14 березня, до Еквадору прибув третій і останній репатріаційний рейс, на якому на борту перебувало 189 осіб, серед яких 143 еквадорі і 32 українці, дев'ять колумбійців. дев'ять співвітчизників та один еквадорський потім були переведені до столиці Кіто, щоб продовжити свої процеси.

Міністр закордонних справ підтвердив, що, згідно з останнім оновленням Дипломатичної та консульської місії в Польщі, 271 колумбійця було евакуйовано з України після військової інтервенції, яку Росія ініціювала в цій країні. «На сьогоднішній день перепис населення в Україні становить 296 співвітчизників, з яких 271 евакуйовано. Нам потрібно 24, з них 8, мабуть, не збираються виїжджати, тому що вони не хочуть ділити свої сім'ї. Ми уважні до решти для евакуації», - сказала Марта Люсія Рамірес.

Всього на всіх своїх рейсах Еквадор допоміг з репатріацією 15 колумбійців; а також 655 еквадорів, 43 народу української національності, одного перуанця, одного білоруського і одного єгиптянина.

Віце-президент також підтвердив, що 34 колумбійці зараз перебувають у Варшаві та Бухаресті, місцях, де вони отримують вказівки, проживання, харчування та, в деяких випадках, медичні послуги.

Слід нагадати, що в минулому національний уряд надав доступ військовий літак для евакуації своїх громадян, переважно тих, хто зумів покинути Україну і є біженцями в Польщі. Однак на той час лише 16 колумбійців з 271 висловили бажання повернутися до Колумбії, саме тому літак не був доступний, а інші альтернативи прагнули перенести зацікавлених осіб.

«Оскільки кількість колумбійців, зацікавлених у поверненні до країни, дуже мала, тому і наразі гуманітарний політ, який ми домовилися, що затвердив президент Іван Дуке, не відбудеться. Тож ми збираємось репатріювати тих 16 людей з іншими варіантами», - пояснив Рамірес у той час, додавши, що національний уряд має перепис 293 колумбійців, які проживають в Україні.

Раніше, 5 березня, перша група колумбійців прибула до Кіто одним з перших рейсів, а минулої середи колумбієця їздив на бразильському гуманітарному рейсі. Останній як частина альтернатив, які Колумбійська держава визнала репатріювати своїх співвітчизників.

«Це співробітництво було зроблено вже більше 6 тижнів із спільною метою надання допомоги нашим співвітчизникам, є колумбієць, який вже евакуйований саме за підтримки Бразилії приїхав саме Варшава - Бразиліа 13 березня у нас також буде підтримка гуманітарного рейсу з Еквадору 15 Колумбійці, які планують прибути на цей гуманітарний рейс, Еквадор вже привіз нам групу колумбійців у вихідні», - пояснив міністр закордонних справ.

Різні групи евакуйованих мігрували до сусідніх країн у важливі міста Європи, оскільки мобільності сприяв масовий вихід людей з України, однак, за даними МЗС, є й інші, які вирішили залишитися в країні з різних сімейних та особистих причин, Деякі навіть прийняли рішення про зарахування до української армії для боротьби з конфліктом.

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