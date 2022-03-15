Енді Поло надсилає нотаріальний лист своєму колишньому партнерові Генессі Аларкону і звинувачує її у бажанні забруднити його образ

ЕндіПоло прибув до Ліми минулої суботи, 12 березня, і як Магалі Медінатранслював у своїй програмі, однією з перших дій, які зробив футболіст, було звернутися до нотаріуса, щоб надіслати нотаріальний лист своєму колишньому партнерові Геннессі Аларконзапевняючи його, що він доведе, що скарги в його проти є брехнею.

Згадаймо, що обидва почали «війну», оскільки Аларкон вирішив законно засудити Енді Поло за підтримку своїх неповнолітніх дітей. Він також повідомив його за фізичне та психологічне насильство, коли вони жили в США.

Це змусило команду Seattle Sounders, в якій грав спортсмен, вирішила розірвати свій контракт, тому Університет Депортес найме його, щоб стати його новим «jalele». Безперечно, цей факт критикував популярний «Уррака», і під час випуску 14 березня своєї програми шоу він знову говорив про гравця.

«З 8 лютого 2022 року ви (Genessis) брали участь у відкритих телевізійних програмах, з метою дискредитації мене, викриття моїх дітей і, перш за все, брехні про стосунки, які ви мали зі мною. Все це породило медіа-кампанію, в якій спотворюється мій образ як людини, батька сім'ї та професіонала, чого я більше не дозволю», - йдеться в першій частині документа.

«Я ніколи не здійснював фізичного чи психологічного насильства над вами (Genessis), тому я здивований, що ви висловлюєте стільки брехні пресі, яка зараз ідентифікує мене як насильницьку та сексистську істоту, зазнавши впливу ваших заяв і без будь-яких доказів», - додав він.

Він також запевнив, що представить необхідні докази, щоб підтвердити, що виконав утримання двох своїх маленьких дітей.

«На жаль все, що ви сказали про мене про передбачувані вчинки невірності (...) Я підтвердив, що і в США, і в Перу я задовольняв не тільки основні потреби всіх моїх дітей «,- написав він у нотаріальному листі.

Слід зазначити, що журналіст не зміг детально прочитати все сказане футболістом. Однак Енді Поло дав зрозуміти, що під час перебування в Перу він не буде говорити зі ЗМІ про свою справу з матір'ю своїх дітей і що все буде через його адвокатів.

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