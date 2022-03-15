Система штучного інтелекту передбачала стать людей, просто аналізуючи їхні очі

Eye of a woman with modern signs and red laser ray

Система штучного інтелекту здатна ідентифікувати біологічну стать людей, просто читаючи їх очі. Церозробка, заснована намоделі глибокого навчання або глибокого навчання,яка навчалася на 84,743 фонових фотографіях сітківки з набору даних Biobank Великобританії, як опубліковано на ResearchGate.

Завдяки тому тренінгу система, яка була розроблена лікарями, навчилася і змогла досить точно передбачити фотографії сітківки.

Модельпрацювала значно гірше, коли в наборі даних зовнішньої валідації була присутня фовеальна патологія (макулярний розлад, що характеризується зниженням гостроти зору). У цих випадках точність становила 69,4% порівняно з 85,4% у здорових очах, що свідчить про те, що ямки, яка знаходиться в центрі макули, є важливим регіоном для виконання моделі глибокого навчання.

У чому актуальність даного типу моделей? Якщоможна було б визначити кореляцію між характеристиками сітківки, призначеною статтю та розвитком певних патологій, можна було б розробити кращі діагностичні інструменти, а тому можна оптимізувати лікування та профілактичні методи.

Машинненавчання (AutoML) може визначити нові біомаркери захворювань , які допоможуть отримати кращі діагнози в майбутньому. «Глибоке навчання може перетворити охорону здоров'я», - підкреслює стаття.

Машинне навчання (AutoML) може дозволити ідентифікувати нові біомаркери захворювань

Що стосується того, чому вона була обрана, у цій моделі машинного навчання для вивчення сітківкиу звіті підкреслюється, що це єдина тканина в організмі, де нервові та судинні тканини можуть бути візуалізовані одночасно неінвазивним способом. «Офтальмологи роблять це з тих пір, як офтальмоскоп був введений в клінічну практику в середині 19 століття», - говорить він.

З іншого боку, протягом багатьох років було показано, що біомаркери сітківки можуть ефективно відображати системні показники здорового старіння та захворювань. У цьому сенсі це хороший елемент, який слід сприймати як відправну точку для розробки моделей ШІ в галузі офтальмології, серед інших галузей медицини.

Тестсітківки може виявити розлади спектру аутизму

Рік тому стало відомо, що гонконгський вчений розробив метод використання штучного інтелекту (ШІ) і машини навчитися сканувати сітківки шестирічних дітей і таким чином виявляти умови, що потрапляють в розлади аутистичного спектру.

Тест сітківки з камерою високої роздільної здатності дозволить виявити розлади аутизму

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), підраховано, що 1 з 160 дітей страждають розладом спектру аутизму, тобто приблизно 1% населення. Аутизм- це неврологічний стан, який впливає на поведінку людей, їх соціальну взаємодію та навички спілкування та навчання.

Скануванняочей сітківки може дозволити раннє виявлення і, таким чином, передбачити лікування дітей. Його метод використовує камеру високої роздільної здатності з програмним забезпеченням, яке аналізує сукупність факторів, включаючи шари волокон і кровоносних судин в оці. Технологія може бути використана для ідентифікації дітей, які перебувають у групі ризику аутизму, і включити їх у програми раннього лікування розладу спектру аутизму (ASD).

Технологія професора Зее була випробувана на 70 дітей: 46 з аутизмом та контрольна група попереднього лікування 24. Дітейз аутизмом було визначено 95,7% часу. Середнійвік, що обстежується, становив 13 років, а наймолодший - шість років. Висновки Zee були опубліковані в EclinicalMedicine, медичному журналі.

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