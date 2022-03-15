Майже через два тижні після того, як його доставлять до медичного центру, Альберто Фузіморі повернеться до Барбадільйо в'язниця продовжить відбувати покарання. Колишній губернатор отримав медичну виписку вдень понеділка, 14 березня і, згідно з публікацією колишнього кандидата в президенти Кейко Фузіморі, він продовжить лікування легеневого фіброзу та фібриляції передсердь у в'язниці, де він знаходиться проводиться.

«Вона буде продовжувати суворо контролюватися за основними її недугами: фіброз і фібриляцією передсердь», - лідер Фюрза популярний розповів через свій акаунт у Twitter. Щостосується своєї проблеми з легенями, патріарх родини Фудзіморі відправився в клініку El Golf Сан-Ісідро щоб пройти аналізи, які визначають просування цього зла в його тілі.

Альберто Фузіморі продовжить лікування у в'язниці Барбадільйо після звільнення

3 березня Альберто Фузіморі був відправлений до лікарні II в Ат-Вітарте. Це стабілізувалося лікарями з зони шокової травми медичного центру, але пізніше була передана в клініку Centenario, розташовану в районі Пуебло Лібре. Змінабула внесена на вимогу пацієнта та лікаря ІНП , повідомляє видання Андіна.

Коли передача була завершена, Кейко Фузіморі дав заяви пресі, щоб дати подробиці стану батька. З цього приводу він заявив, що «сам відчував, що ця сильна картина ніколи не мала, але тепер він спокійніший». «Я хочу передати подяку батька та моєї родини за цю професійну турботу, що їм вдалося її стабілізувати. Після стабілізації вона змогла продовжити шлях і зараз знаходиться в кімнаті проміжної допомоги», - додав колишній парламентар ій.

ПОШУКСВОБОДИ

Оскільки Альберто Фузіморі був засуджений до в'язниці, його сім'я шукала різні способи його звільнення. Тепер вони прагнуть досягти своєї мети через корпус Habeas , який знаходиться в руках КТ. «Конституційний суд повинен сказати дату аналізу корпусу habeas, представленого адвокатом мого батька, доктором (Cesar) Накасакі. Ми вважаємо, що це правильний спосіб отримати свободу, про яку ми так прагнемо», - сказав Кейко Фузіморі в заявах пресі.

Востанні тижні виконавчий директор прокоментував можливість переведення засудженого політика до загальної в'язниці. Колипрем'єра Анібала Торреса запитали про цю можливість, він сказав, що це буде зроблено «коли вона буде зцілена». Щодо можливого помилування, яке дало стан здоров'я Альберто Фузіморі, президент Ради міністрів підкреслив, що ніхто не просив обробляти цей процес.

Альберто Фузіморі дізнався, що його помилував PPK у грудні 2017 року.

«Є повідомлення самого INPE, і є судове рішення, в якому зазначено, що в'язниця Альберто Фузіморі, особливо через стан його здоров'я, є в'язницею Барбадільйо. Ми, як сім'я, з нетерпінням чекаємо їх раннього звільнення», - були слова Кейко Фузіморі, коли були спекуляції про перехід батька до загальної в'язниці.

сім'яФузіморі не показала жодних ознак розгляду прохання про помилування як спосіб забезпечити звільнення патріарха від сім'ї. Багатороків тому це було зроблено таким чином, але безуспіху під час уряду Олланти Хумали. Коли до влади прийшов Педро Пабло Кузцинський, Альберто Фузіморі був звільнений на кілька місяців, оскільки судова влада оголосила помилування, надане йому напередодні Різдва 2017 року неприпустимим.

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