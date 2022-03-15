Після відсутності Егана Бернала, Ineos розкриває своїх лідерів для Тур де Франс та Giro d'Italia

За відсутності Егана Бернала, найкращого з його конкурентів за останні роки, команда Ineos Grenadiers дала уявлення про те, якою буде його ключова картка перед обличчям Тур де Франс, який відвідував би колумбієць, якби він не розбився в Гачанчіпі.

РодЕллінгворт, директор британської команди, повідомив, що зробить ставку наАдама Йейтсяк царгу в урочистому раунді, хоча вершник, який прибув до складу як один із відомих підписів у 2021 році, не звільняється, як можливо очікувалося. Він не зробив, наприклад, в останньому виданні Vuelta a España, коли він був топ-4 у загальному заліку.

Хоча Еллінгворт не посилався на Жерінта Томаса, не секрет, що він буде іншим лідером Тур де Франс, враховуючи його стаж, його техніку на етапах випробування часу та хороший фізичний стан у гірські дні. Звичайно, найбільше важить те, що він вже був переможцем цього конкурсу, у 2018 році, за рік до Егана Бернала. Що важить проти нього, це те, що з тих пір він не засліплював, іноді через нещасні випадки під час змагань, інші, можливо, відповідають його віку (35 років). Йогоостаннім титулом був Тур де Романді 2021.

Проти Йейта, як і з колумбійськими альпіністами, він грає проти чого не світить годинами, хоча в горах він виділяється своїми вибухонебезпечними атаками. Тепер, ну, на час випробувань, Команда Ineos має досвідчених гонщиків, таких як італійська Філіппо Ганна, подвійний чемпіон світу в цій категорії та хороший друг Егана.

«Ганна прагне до інавгураційної проби часу та першого жовтого трикотажу в Копенгагені»,- додалаЕллінгворт. Варто пам'ятати, що перший день Тур де Франс стартує з Данії в виданні 2022 року.

Що стосується Даніеля Феліпе Мартінес, ще одного з хороших альпіністів команди, мабуть, найкращого цього моменту, оскільки він був трійкою лідерів у двох гонках World Tour, які він брав участь у цьому році (Вуельта Аль Алгарве та Париж-Ніцца), то припускають, що він буде розкішним доброю Йейтс та Томаса. Однак він прагнув би бути капо рангами, саме тому він міг досягти Бора-Хансгрохе в 2023 році, де йому буде надана можливість.

У Giro d'Italia, першому великому році, обраним Ineos Grenadiers, щоб виграти maglia rosa , буде еквадорський Річард Карапаз, чемпіон цієї події в 2019 році, і золотою медаллю в категорії велосипедних маршрутів на Олімпійських іграх в Токіо. У пошуках подвигу його супроводжуватимуть австралієць Річі Порте та британець Дао Гегеган Харт, які зайняли перше місце в 2020 році.

«Ми продовжимо з Річардом Карапазом для Giro d'Italia. Це гонка, яка досить добре підходить Річарду, і саме тому він хоче зосередитись на Corsa Rosa», - підсумував Род Еллінгворт. Якщови виграєте, це буде четвертий онлайн-титул загону в цьому змаганні.

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