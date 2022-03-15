Активісти вимагають розслідування лікарні в штаті Массачусетс за дискримінацію

Бостон (MA), 15 мар Група юристів, що представляють Centro Presente, яка виступає за права латиноамериканської громади в штаті Массачусетс, офіційно просили розслідування у вівторок щодо дискримінації іммігрантів та інших пацієнтів у найбільшому медичному центрі громади в штат, Центр здоров'я мікрорайону Східного Бостона (EBNHC). Організація «Адвокати з цивільних прав» (LCR) надіслала листи до Генеральної прокуратури штату Массачусетс та вищих посадових осіб та комісарів Департаменту громадського здоров'я, стверджуючи, що медичний центр дискримінує на основі походження, раси, статі та типу страхування «системно та наполегливо». «Пацієнти та їхні сім'ї неодноразово повідомляли про дискримінаційне та погане лікування в EBNHC, що призвело до неправильної діагностики, погіршення стану здоров'я та навіть смерті», - сказала виконавчий директор Centro Presente Патрісія Монтес. Група юристів та Centro Presente пояснила у заяві, що вони вже кілька разів зустрічалися з Управлінням прокурора, щоб повідомити про ситуацію, але цього разу вони просять цей орган для розслідування з Департаментом охорони здоров'я «одночасно та перекривається порушення законодавства про охорону здоров'я та цивільних прав у ЄБНХК». Вони наполягали на тому, що EBNHC, одна з найбільших приміських лікарень у Сполучених Штатах, гірше піклується про іммігрантів, особливо жінок, і тих, хто має медичне страхування MassHealth, яке надається федеральним урядом тим, хто не може дозволити собі приватний і що це безкоштовно або пропорційно до доходу. Виконавчий директор адвокатів з цивільних прав Іван Еспіноса пояснив, що «державне законодавство забороняє медичним працівникам дискримінацію на основі статусу раси, національного походження, статі або страхування MassHealth». Запит на дослідження руйнує недоліки догляду за іммігрантами та детально описує численні особисті випадки, коли пацієнт закінчився вмираючим або сильно порушеним, оскільки він не отримав лікування, яке дав би йому інший пацієнт, з іншим медичним планом. Юристи роблять висновок, що «Простіше кажучи, люди кольору отримують менше уваги, і часто гірше уваги, ніж білі американці», і що «Массачусетс не виняток». Запит на дослідження підкреслює, що EBNHC є постачальником критичної медичної допомоги для іммігрантських громад Бостона, і що будь-яке зловживання на об'єкті посилює расові диспропорції, які зберігаються в штаті Массачусетс. Серед скарг пацієнтів є те, що іммігрантська жінка з Гондурасу зі страховкою MassHealth, яка відвезла свою дитину до EBNHC для догляду, але була відправлена додому з немовлям. На наступний день стан неповнолітнього погіршився, і жінка відвезла його назад в медичний центр. Цього разу співробітники клініки викликали швидку допомогу, щоб відвезти його до більш обладнаної лікарні, але дитина померла по дорозі до відділення швидкої допомоги. НАЧАЛЬНИК IE/MSC