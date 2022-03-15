Абдеслам відтягує жертв і викликає призупинення судового процесу 13N

Луїс Мігель Паскуаль Париж, 15 Мар Салах Абдеслам, головний підсудний нападів 13 листопада 2015 року в Парижі та Сен-Дені, був гордовитим і провокаційним у другий день допиту на суді за різанину, яка призвела до 130 смертей, що спонукало реакції до тями та змусивши слухання бути призупинено. Заключна крапля була, коли Абдеслам виступив жертвою, звинуватив Францію у руйнуванні його життя, і описав звинувачення як «картковий будиночок», призначений для розміщення всіх жертв на спині, коли насправді він не викликав жодного. Реакція в залі суду була гучною, і захист Абдесламу дорікнула президентові суду в тому, що він не поклав край суєті, тому він вийшов із слухання, змусивши його відстрочку до завтра, не закінчивши допит. У зарозумілому, іноді зухвалому тоні проти президента трибуналу, прокуратури та окремих звинувачень, які представляють сім'ї жертв, Абдеслам, єдиний вижив командос, які вчинили напади, сказав, що не брав участі у підготовці до напади. Абдеслам повинен відповісти пізніше про свою причетність до нападів, коли він повинен уточнити, чому він не керував жилетом вибухівки, який він носив тієї ночі на вулицях Парижа, і перевірити, чи, як він вже натякнув, він пошкодував про це в останній момент. Поки підсудний захистив себе в ухильності і вірності людям, які, за його словами, «більше не є серед нас», щоб відкинути докази, які також поміщають його в організацію різанини, зокрема в репатріації з Сирії кількох винних, а також інших, відповідальних за Ісламська держава і закупівля матеріалу, який можна було б використовувати в її комісії. Він визнав прокат до п'яти транспортних засобів, але лише сказав, що здійснив дві поїздки до Угорщини, які він здійснив для порятунку мусульман, які тікають від війни в Сирії. «Вони були моїми братами в ісламі. Вони жили в зоні бойових дій. Існував режим Башара Асада, був Володимир Путін. Люди, які воювали проти ісламу. І пророк забороняє нам відмовлятися від братів наших», - сказав Абдеслам, який порівняв свою ініціативу з багатьма європейцями, які приїжджають шукати біженців на українському кордоні. Ні слова про особистість цих «братів», хоча він сказав, що якби він знав, що вони готують напади, він би не пішов шукати їх. Він також мовчав про те, хто попросив його зробити це і заперечував свої перші заяви, коли незабаром після арешту в 2016 році він стверджував, що це його брат Брагім, ще один з каміказ з атак 15N. МОВЧАННЯ І НЕГАТИВИ Підсудний мовчки сховався, відповів кількома «без коментарів» і заперечував будь-який зв'язок з іншими, звинуваченими у тому, що брали участь у підготовці нападів, таких як Мохамед Бакалі, який також сидить на лаві підсудних і яких він сказав, що не знає досі. Також він не визнав, що привіз до Бельгії Абдельхаміда Абаауда, натхненника нападів, свого друга дитинства, який був убитий французькою поліцією через кілька днів після нападів. І все це, незважаючи на те, що сліди транспортних засобів, які він орендував, та телефони кілька разів розміщують його в районах, де поліція підозрює, що майбутніх терористів обмінялися транспортними засобами для в'їзду до Бельгії. Він також визнав, що мав з собою неправдиву документацію, щоб полегшити його в'їзд до Бельгії та придбав обладнання для віддаленого вибуття феєрверків, не визнаючи, що вони відрізняються від цього. «Карткові замки», - сказав Абдеслам, який, за його словами, ніколи не думав, що готує атаку. «Люди хочуть повірити, що я вбив 130 людей, що я все знав з самого початку, але це неправда», - додав підсудний, який зазначив, що «за шість років це говорять ЗМІ, і люди індоктриновані». Напруга зростала до тих пір, поки вона не спалахнула в поєдинку між обороною і президентом кімнати. «У залі суду було багато жертв, життя яких було зруйновано цими нападами, це було неприпустимо чути, і саме тому вони показали свою неприйняття», - сказала Катрін Шварц, один з адвокатів щодо приватних звинувачень, після призупинення. Для Домініка Келемуса, віце-президента асоціації жертв, почувши, як Абдеслам намагався позувати жертву «неприпустимо»: «наше життя зруйноване вже більше шести років». НАЧАЛЬНИК lmpg/rcf (відео) (аудіо)