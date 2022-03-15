Погляд на шосту дату Кубка Аргентинської ліги

Це результати та бомбардири матчів, зіграних за шостий раунд Кубка футбольної ліги Аргентини:
-Пятниця:
«Арсенал» 0
Велес Сарсфілд 0
Платенсе 1 Кантерос (79)
Опікунська рада 2 Мозевич (44), Кастро (72)
-Субота:
Ураган 1 Кандія (1)
Годой Крус 3 Буллод (6), Родрігес (50), Оджеда (83)
Яблучні Adsives (87)
Тигре 0
Сармієнто 2 Толедо (57), Торрес (68, кримінальний)
Ньюелл 2 Гарсія (43), Сфорца (65)
Росаріо Централ 1 Рубен (33, кримінальний)
Барракас С. 3 Клен (56), Сепульведа (64), Кастро (86)
Семінари 0
Сан-Лоренцо 1 Горділло (34)
Ланус 1 Перес (30)
Колон 1 Бельтран (54)
Союз 2 Полента (4), Лолло (55, проти)
Банфілд 1 Енріке (90+1)
Річка 4 Енцо Фернандес (29, покарання), Альварес (45, покарання), Кінтеро (72, покарання), Ромеро (90)
Гімнастика L
Студентам 0
Рот 1 Ради (54)
-Понеділок:
Атл. Тукуман 0
Перегони 4 Мура (20), Алькараз (59), Міранда (66), Мартінес (78)
Аргентинці 0
Оборони і Ж. 1 Гальван (90+2)
Незалежний 1 Роа (51)
Центральна Кордоба 1 Гонсалес Метілі (59)
Позиції:
- ОЧ J Г Е П ГФ ГК
1. Рівер Плейт 13 6 4 1 1 13 4
2. Оборона і справедливість 13 6 4 1 1 13 10
3. Союз Санта-Фе 13 6 4 1 1 6 3
4. Гонки 12 6 3 3 0 12 4
5. Сармьєнто 11 6 3 2 1 8 7
6. Старі хлопчики Ньюелла 10 6 3 1 2 9 8
7. Банфілд 8 6 2 2 2 10 7
8. Аргентинці 8 6 2 2 2 7 7
9. Валик 7 6 2 1 3 6
10. Святий Лаврентія 5 6 1 2 3 5 7
11. Гімнастика ЛП 5 6 1 2 3 5 13
13. Опікунська рада 4 6 1 1 4 3 8
12. Атлетіко Тукуман 4 6 1 1 4 3 12
14. Семінари 2 6 0 2 4 1 5
- ОЧ J Г Е П ГФ ГК
1. Студентам 13 6 4 1 1 11 8
2. Колон 11 6 3 2 1 9 5
3. Бока Юніорс 11 6 3 2 1 8 6
4. Тигре 9 6 2 3 1 5 3
5. Ураган 9 6 3 0 3 8 8
6. Годой Крус 8 6 2 2 2 10 11
7. Незалежний 7 6 1 4 1 8 8
8. Альдозіви 7 6 2 1 3 5 6
9. Центральний Розарій 7 6 2 1 3 6 8
10. Ланус 6 6 1 3 2 6 6
11. «Арсенал» 6 1 3 2 7 8
12. Центральна Кордоба 6 6 1 3 2 5 6
13. Велес Сарсфілд 6 6 1 3 2 3 4
14. Центральний Барракас 6 6 2 0 4 7 11
Вул./ма