Погляд на шосту дату Кубка Аргентинської ліги

Це результати та бомбардири матчів, зіграних за шостий раунд Кубка футбольної ліги Аргентини:

-Пятниця:

«Арсенал» 0

Велес Сарсфілд 0

Платенсе 1 Кантерос (79)

Опікунська рада 2 Мозевич (44), Кастро (72)

-Субота:

Ураган 1 Кандія (1)

Годой Крус 3 Буллод (6), Родрігес (50), Оджеда (83)

Яблучні Adsives (87)

Тигре 0

Сармієнто 2 Толедо (57), Торрес (68, кримінальний)

Ньюелл 2 Гарсія (43), Сфорца (65)

Росаріо Централ 1 Рубен (33, кримінальний)

Барракас С. 3 Клен (56), Сепульведа (64), Кастро (86)

Семінари 0

Сан-Лоренцо 1 Горділло (34)

Ланус 1 Перес (30)

Колон 1 Бельтран (54)

Союз 2 Полента (4), Лолло (55, проти)

Банфілд 1 Енріке (90+1)

Річка 4 Енцо Фернандес (29, покарання), Альварес (45, покарання), Кінтеро (72, покарання), Ромеро (90)

Гімнастика L

Студентам 0

Рот 1 Ради (54)

-Понеділок:

Атл. Тукуман 0

Перегони 4 Мура (20), Алькараз (59), Міранда (66), Мартінес (78)

Аргентинці 0

Оборони і Ж. 1 Гальван (90+2)

Незалежний 1 Роа (51)

Центральна Кордоба 1 Гонсалес Метілі (59)

Позиції:

- ОЧ J Г Е П ГФ ГК

1. Рівер Плейт 13 6 4 1 1 13 4

2. Оборона і справедливість 13 6 4 1 1 13 10

3. Союз Санта-Фе 13 6 4 1 1 6 3

4. Гонки 12 6 3 3 0 12 4

5. Сармьєнто 11 6 3 2 1 8 7

6. Старі хлопчики Ньюелла 10 6 3 1 2 9 8

7. Банфілд 8 6 2 2 2 10 7

8. Аргентинці 8 6 2 2 2 7 7

9. Валик 7 6 2 1 3 6

10. Святий Лаврентія 5 6 1 2 3 5 7

11. Гімнастика ЛП 5 6 1 2 3 5 13

13. Опікунська рада 4 6 1 1 4 3 8

12. Атлетіко Тукуман 4 6 1 1 4 3 12

14. Семінари 2 6 0 2 4 1 5

- ОЧ J Г Е П ГФ ГК

1. Студентам 13 6 4 1 1 11 8

2. Колон 11 6 3 2 1 9 5

3. Бока Юніорс 11 6 3 2 1 8 6

4. Тигре 9 6 2 3 1 5 3

5. Ураган 9 6 3 0 3 8 8

6. Годой Крус 8 6 2 2 2 10 11

7. Незалежний 7 6 1 4 1 8 8

8. Альдозіви 7 6 2 1 3 5 6

9. Центральний Розарій 7 6 2 1 3 6 8

10. Ланус 6 6 1 3 2 6 6

11. «Арсенал» 6 1 3 2 7 8

12. Центральна Кордоба 6 6 1 3 2 5 6

13. Велес Сарсфілд 6 6 1 3 2 3 4

14. Центральний Барракас 6 6 2 0 4 7 11

Вул./ма