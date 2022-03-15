Свинцевий саркофаг і кам'яні руки в надрах Нотр-Дам

Провідний саркофаг і витончені різьблені кам'яні руки: надра собору Паризької Богоматері в Парижі, відкриті під час реставраційних робіт, викрили важливі археологічні останки, які могли б датутися 14 століттям.

Останки були знайдені прямо на перехресті трансепту з імпозантним неф готичним храмом.

Нотр-Дам зазнала пожежі, яка обвалила всю конструкцію даху 15 квітня 2019 року, і в рамках реконструкційних робіт на цьому стику потрібно встановити величезні риштування висотою близько 100 метрів.

Цей риштування послужить для перевстановлення храмової голки.

Саме для забезпечення солідності грунту, близько 100 м2, почалися земляні роботи.

Ці дослідження викрили цілу мережу підземного опалення, що датується 19 століттям. Серед тих труб, виконаних з цегли, з'явився антропоформний саркофаг, свинець якого, як видається, деформований вагою землі і каменів, виявили журналісти.

За кілька метрів, біля підніжжя хору Нотр-Дам, археологи наполегливо працюють над тим, щоб розкопати ще одну цінну знахідку: залишки стародавнього дзюбе або високого хору.

Дзюбе являв собою кам'яний хор, прикрашений скульптурними фігурами, які століттями відокремлювали хор від решти неф. Той, що в Нотр-Дам був побудований близько 1230 року і зруйнований на початку 18 століття.

Католицька церква змінила свою літургію протягом століть, і той дзюбе, який відокремив віруючих від канцелярії, втратив сенс, пояснили експерти.

Як це часто траплялося в той час, камені використовувалися повторно в тій же роботі.

Цього вівторка, всього в декількох сантиметрах від поверхні, археолог делікатно прибирав різьблені і витягнуті руки, немов наблаганням.

У пластикових кошиках, вже знятих із землі, виділявся бюст бородатого і ліпили овочі, зі слідами картини, за допомогою якої вони створювалися.

- Тканини і волосся -

«Відкриття цього саркофага дозволить нам краще зрозуміти практики та похоронні обряди» середньовіччя, пояснив Домінік Гарсія, президент Національного інституту археологічних досліджень.

Вони не перші людські місця, знайдені в Нотр-Дамі, який з моменту його будівництва служив кладовищем, особливо для відповідальних за храм, або релігійних особистостей.

Але ніколи раніше такого добре збереженого саркофага не було знайдено, ці експерти погоджуються.

Археологи досі змогли представити міні-ендоскопічну камеру всередині саркофага. «Ви можете побачити шматки тканини, волосся і перш за все подушку з листя над головою, відоме явище», коли були поховані релігійні ієрархи, пояснив Крістоф Беснер, археолог, відповідальний за розкопки.

«Той факт, що ці рослинні елементи все ще знаходяться всередині, демонструє апріорі дуже хороший стан збереження», - додав цей експерт.

- Невідомий характер -

На даний момент невідомо, ким може бути померлий, хоча розташування говорить про те, що він був важливим персонажем, на зорі життя легендарного храму.

«Це велика емоція, цей собор представляє всю історію Парижа, і стояти перед цими переживаннями надзвичайно вражає», - сказав міністр культури Розелин Бачолот біля підніжжя саркофага.

Нотр-Дам почали будуватися близько 1163 року, а роботи тривали два століття. У середині 19 століття архітектор Віоллет-Ле-Дюк провів важливу реконструкцію, забезпечивши фасад його знаменитими горгулями і шпилем, який вінчав дах.

Експерти повинні поквапитися, адже копати вони зможуть лише до 25 березня. Потім реконструкція даху повинна тривати, так що собор може бути знову відкритий для громадськості в 2024 році, пояснив відповідальний за роботу відповідальний за роботу генерал Жан-Луї Жоргелін.

«Моя робота полягає в тому, щоб контролювати терміни і знову відкрити цей собор у 2024 році, і ми повинні зважити всі елементи. Баланс завжди необхідний», - сказав він.

YZ/МБ