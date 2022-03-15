30% дітей у Венесуелі страждають від недоїдання, повідомляють неурядові організації

Париж, 15 бер Близько 30% дітей у Венесуелі страждали від певної форми недоїдання в 2020 році, більш ніж наполовину серйозно, повідомляється у звіті Міжнародної федерації з прав людини (FIDH) та венесуельської громадської організації Provea. «Економічні фактори спричинили гуманітарну надзвичайну ситуацію, що характеризується не тільки глибокою бідністю, але й продовольчою небезпекою, неправильним харчуванням дітей та еміграцією понад шести мільйонів венесуельців», - йдеться в документі, опублікованому цього вівторка. У звіті попереджає, що у Венесуелі зросло бідність «експоненціально», впливаючи на 94,5% населення у 2021 році, і заперечує, що «корупційні мережі» в південноамериканській країні поглинають кошти, які повинні бути виділені на виробництво та розповсюдження продуктів харчування. «За останні шість років ВВП знизився більш ніж на 80%, одне з найжорстокіших скорочень північної півкулі, виключаючи країни в збройному конфлікті», - заявили автори, додавши, що «щомісячна картина гіперінфляції на 50%» погіршує картину. У 72-сторінковому документі зазначено, що «відсутність доступу до землі, води та певних послуг сприяє незахищеності продовольства» і попереджає, що здатність обробляти та розподіляти питну воду підірвається до 40 відсотків її потужності порівняно з 1998 роком. «Виробництво електроенергії впало на 74%, що спричинило 174,000 скорочень електроенергії в 2021 році, що вплинуло на 74,2% населення», - йдеться у звіті FIDH та Provea (венесуельська освітня програма з прав людини). Дефіцит енергії, - додає - призвів до того, що 5,4 мільйона людей готувати, спалюючи дрова, а не газ. У доповіді також закликає уряд Ніколаса Мадуро надати «абсолютний пріоритет» «продовольчої надзвичайної ситуації» під час нещодавно оголошеного відкриття переговорів з опозиційними силами. НАЧАЛЬНИК ATC/RCF/оголошення