17 людей намагалися на Кубі за протести 11 Дж

Гавана, 15 бер. Загалом 17 людей у віці від 18 до 49 років судять з вівторка на Кубі, з податковими запитами тривалістю від 5 до 9 років позбавлення волі стосовно антиурядових протестів 11 липня. За словами колективу Justicia 11J, процес відбуватиметься до п'ятниці в місті Карденас і стане другим, що відбудеться в цьому місті і четвертим у західній провінції Матансас по відношенню до подій того часу. Тимчасовий бриф обвинувачення для цього судового розгляду EFP 123, до якого Efe мав доступ, вказує на те, що підсудними є 16 чоловіків і одна жінка. У більшості випадків їм звинувачують передбачувані злочини громадського безладу та презирства, хоча один з них також стикається з звинуваченням у нападі. З грудня на Кубі було проведено кілька судових процесів над демонстрантами, які брали участь у протестах 11 липня, найбільшого, коли-небудь зафіксованого в країні за десятиліття, за участю кількох сотень обвинувачених. Мало речень на сьогоднішній день вийшли за межі. Кілька громадських організацій засудили відсутність гарантій, виготовлення доказів і дуже високі штрафи для обвинувачених у цих судових процесах через події 11 липня. За даними Justice 11J та громадської організації Cubalex, загалом 1442 людини були заарештовані у зв'язку з протестами 11 липня. З них не менше 756 залишаються в ізоляторах. Захисники в'язнів, іспанська громадська організація, яка працює з прав людини на Кубі, зазначає, що щонайменше 842 людини опинилися у в'язниці на острові наприкінці 2021 року з політичних причин, здебільшого через події 11 липня. Влада Куби зі свого боку заперечують, що в країні є політичні в'язні, і запевняють, що судові процеси пов'язані з «вандалізмом» та «серйозними порушеннями порядку». За даними Генеральної прокуратури Куби, 790 людей були притягнуті до кримінальної відповідальності за 11 липня протести, 55 з яких віком від 16 до 17 років. На Кубі мінімальний вік кримінальної відповідальності становить 16 років. Кримінальний кодекс (стаття 17.1) передбачає можливість вдвічі зменшити покарання осіб у віці 16 і 17 років. Для засуджених між 18 і 20 штрафами можуть бути зменшені на третину. Також обвинувачення вказало, що проти 27 дітей до 16 років було вжито некримінальних заходів. НАЧАЛЬНИК jpm/rt