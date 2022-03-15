103-114: Лейкерс не позбавлений від розгрому перед рапторами

Девід Віллафранка Лос-Анджелес (США), 14 мар Суперник змінюється щоночі, але дебакли накопичуються нескінченно. Лише через день після танення до Phoenix Suns (140-111) Лос-Анджелес Лейкерс затонув понеділок проти Торонто Рапторс, який лише трохи постраждав у останні хвилини гри (103-114). Набагато більш спортивний, потужний і рішучий, Raptors розбили Лейкерс в першому кварталі (12-33) і плавно перемістилися в 20-бальному середовищі під час матчу. Поранена гордість Лейкерса вийшла у фінальну смугу до 9 балів, але Торонто залишався спокійним, щоб додати свою четверту перемогу поспіль. Оскільки All-Star, Лейкерс (29-39) виграли лише 2 зі своїх 10 матчів (2, в яких Леброн Джеймс набрав більше 50 очок) і все ще дев'ятий на Заході з певною небезпекою залишитися поза грою. Гері Трент-молодший (28 очок і 5 підборів), Паскаль Сіакам (27 очок, 11 підборів і 5 передач) і Скотті Барнс (21 очко, 9 підборів і 5 передач) очолили Raptors, які набрали 54 очки в фарбі і які розгромили Лейкерса на відскоку (64 проти 43). ЛеБрон (30 очок і 9 підбирань) і Таленхортон-Такер (20 очок, 5 підборів і 5 передач) виділялися в Лейкерс. СТРАШНИЙ СТАРТ Перша чверть була згущеним і болючим виклад нещасть, які мучать Лейкерса. Жахлива апатія в захисті, Леброн один проти світу в атаці, численні помилки, відсутність ставлення і сили в кожному зіткненні... За допомогою цього сценарію Лейкерс швидко розіслали Raptors, які не чекали, коли їхні конкуренти надягнуть свої батареї (2-13 з 8, 59). З 6.53 в першому наборі Френку Фогелю довелося закликати до свого другого тайм-ауту, коли він побачив, що Raptors вбивають їх (2-19). Дуже фізично вищі і з радикально протилежним ставленням до Лейкерса, Раптори керувалися Скотті Барнсом (15 балів і 7 з 8 пострілів), який робив те, що хотів за ці дванадцять хвилин. Рахунок після першого кварталу (12-33) лише частково відобразив катастрофу гнітючого Лейкерса у всіх аспектах: 3-для-25 на польових кадрах, 0-за-13 в трійках і 18 очок, присуджених на картині. Човен «Лейкер» робив води скрізь, але хорошим прикладом їх корабельної аварії було те, що вони пропустили 16 три покажчиків поспіль, перш ніж забити свій перший постріл з трьох, коли було 7.30 до перерви. Найкраще уявлення про розчарування Анджеліни знявся Леброн Джеймс, коли після тринадцятого наступального відскоку Raptors, він сердито вдарив м'яч кілька разів по землі, щоб вимагати більше від своїх товаришів по команді. Здавалося, це дало ефект, оскільки Лейкерс з оновленою енергією запропонували більш гідний образ у другому наборі, в якому вони досягли 13 балів. Однак поганий фініш у другому кварталі поставив рахунок назад в 20-бальній зоні, де Raptors жили без турбот (40-58). Скотті Барнс (17 балів) та Паскаль Сіакам (11 балів) були найкращими з Raptors, які домінували у відскоку в першому таймі (32 на 22) і які були явно кращими при стрільбі (46,8% у польових пострілах проти 26,7%). Жоден гравець Лос-Анджелеса не досяг 10 очок у першому таймі (найвидатнішим з 9 очками був Рассел Вестбрук). ФАНТОМНА РЕАКЦІЯ Під час відновлення Лейкерс переплутав інтенсивність з опадами, і з 9 хвилин, що залишилися в третьому кварталі, вони вже були в бонусному. ЛеБрон намагався запалити іскру повернення з трійки, але Гері Трент-молодший (15 балів у третьому кварталі) виявився занадто багато для дикого захисника будинку (54-81 з 4.08 зліва). Канадці фліртували з різницею в 30 балів в третьому сеті, але трипокажчик на розі Талена-Хортон-Таккера залишив відстань у «всього» 20 балів (71-91). За підтримки Хортон-Таккера, Леброн продовжив веслування в четвертому кварталі, а Лейкерс досяг 9 очок (97-106 з 2,19 йти). Однак Raptors не залишили місця для несподіванки і поставили рубрику до нової ночі плачу за Лейкерсом. НАЧАЛЬНИК dvp/gcf