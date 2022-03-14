Венесуельський гравець у бейсбол Євгеніо Суарес переходить від червоних до моряків

Написання спорту, 14 мар Потужний венесуельський шлюгер Еудженіо Суарес має новий будинок у головних лігах, після цього понеділка Цинциннаті Червоні послали його в зміну морякам Сіетла. Суарес покинув ансамбль Цинциннаті з аутфілдером Джессі Вінкером, який і надалі буде його партнером у Сіетлі, в обмін на глечики Джастін Данн і Брендоном Вільямсоном, а також товаришем виконавцем Джейком Фрейлі. Slugger довів свою владу в минулому сезоні, коли він потрапив 31 додому біжить, але мали проблеми з контактом послідовно, підключаючи 100 хітів в 574 в кажанів, досягнення ватин середній. 198, з 178 закреслення. Вінкер, який брав участь у своїй першій грі All-Star, зафрахтував 24 додому біжить, при цьому потрапивши в середньому. 305, будучи цінним шматком в лінійці Reds. НАЧАЛЬНИК HR/мМВ/CAV