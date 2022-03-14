США попереджають Китай, що будуть «наслідки», якщо він допоможе Росії

Вашингтон, 14 мар США заявили в понеділок, що для Китаю будуть «наслідки», якщо він надасть допомогу Росії, на тлі міжнародного тиску на Москву для війни проти України, при цьому зазначивши, що Пекін «може зробити більше, ніж будь-яка інша країна», щоб припинити вторгнення. Про це на прес-конференції заявив речник Держдепу Нед Прайс, коментуючи інформацію про прохання Москви до Пекіна про його вторгнення в Україну. «Нам було дуже зрозуміло, як приватно, так і публічно з Пекіном, що будуть наслідки для надання цієї підтримки», - сказав Прайс. Прес-секретар США підкреслив, що Вашингтон «уважно стежить за тим, чи пропонує Китай чи будь-яка інша країна будь-яку підтримку, будь то матеріальну, економічну чи фінансову, для підтримки Росії». «Ми не будемо стояти на місці, якщо будь-яка країна компенсує Росію своїми втратами», - додала Прайс. Американські ЗМІ запевнили в понеділок, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову підтримку та економічну допомогу, в тому числі безпілотники, для вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, і привели американські чиновники як джерела. З іншого боку, Прайс визнав великий вплив, який Китай має на Росію, через її «особливі» відносини. Тому він підкреслив, що Китай «може зробити більше, ніж будь-яка інша країна», щоб припинити «безглузде насильство», викликане російським вторгненням в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Саме цього понеділка в Римі зустрілися радник з національної безпеки уряду США Джейк Салліван і директор Офісу Китайської Комісії закордонних справ Ян Цзечі. Обидва погодилися «тримати лінію зв'язку відкритою» між двома країнами на тлі напруженості, розв'язаної російським вторгненням в Україну, заявив Білий дім після зустрічі. НАЧАЛЬНИК afs/llb