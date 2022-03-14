США попереджають Китай, що будуть «наслідки», якщо він допоможе Росії

Вашингтон, 14 мар США заявили в понеділок, що для Китаю будуть «наслідки», якщо він надасть допомогу Росії і вказав, що Пекін «може зробити більше, ніж будь-яка інша країна», щоб припинити російське вторгнення в Україну. Про це заявив на прес-конференції речник Держдепу Нед Прайс, коментуючи повідомлення про те, що Москва звернулася до Пекіна допомоги в її вторгненні в Україну, чомусь заперечували китайські влади і Росії. «Нам було дуже зрозуміло, як приватно, так і публічно з Пекіном, що будуть наслідки для надання цієї підтримки», - сказав Прайс.