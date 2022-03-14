США виключає «поки» імпорт нафти з Венесуели

Вашингтон, 14 мар Сполучені Штати заявили в понеділок, що «поки що» вони не підтримують контактів і не реалізують будь-які плани щодо імпорту нафти з Венесуели, і підтвердили, що вона поговорила з Колумбією про збільшення глобального постачання сирої сировини. «Це не те, про що ми зараз активно говоримо», - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі на своїй щоденній прес-конференції. Таким чином, Псакі відповів на питання про те, чи виключається можливість США пом'якшення своїх нафтових санкцій проти Венесуели з метою імпорту більш сирої з цієї країни, ідея, яку Білий дім висунув для стабілізації цін на нафту. Ця можливість викликала критику з боку декількох законодавців обох сторін у США, а також занепокоєння з боку союзників Вашингтона, таких як президент Колумбії Іван Дуке. Після зустрічі минулого четверга з президентом США Джо Байденом Дуке виявив, що запропонував Байдену постачання більшої кількості колумбійської нафти для стабілізації цін на енергоносії, як альтернативу венесуельської сирої нафти. На запитання про це, Псакі підтвердив у понеділок, що Байден говорив з Дуке про це питання в контексті «глобальної енергетичної безпеки» після вторгнення Росії в Україну, але заявив, що у нього немає додаткових подробиць щодо будь-якого рішення з цього питання. «Ми продовжуємо говорити з низкою виробників про важливість підтримки глобального постачання. Мова йде не тільки про постачання в США, а про забезпечення поставок на світовий ринок, і ми цінуємо наші відносини з Колумбією», - заявила прес-секретар. Щодо чуток про те, що уряд США розглядає можливість надання нафтовому гіганту Chevron спеціальної ліцензії на імпорт нафти з Венесуели, Псакі наполягав на тому, що «поки» ця закупівля венесуельської сирої нафти не знаходиться на розгляді. 5 березня делегація США високого рівня відвідала столицю Венесуели та зустрівся з президентом Ніколасом Мадуро, на що, за словами Білого дому, була найвищою поїздкою до Каракаса за більш ніж два десятиліття. Візит прийшов у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, важливого союзника Венесуели, і чутки про те, що Байден розглядає можливість скасування частини санкцій проти венесуельського нафтового сектора для стримування цін на енергоносії. Білий дім не заперечував, що він вирішив це питання під час зустрічі з Мадуро, але він знизив очікування цієї можливості після отримання критики від кількох впливових діячів Конгресу США, включаючи сенатора демократичного Боба Менендеса. Високопоставлений чиновник США, який попросив анонімності, описав візит минулого тижня до Каракаса як одноразову зустріч, запевнивши, що зараз «немає переговорів з режимом Мадуро». Сполучені Штати наполягали на тому, що головним питанням, про який він говорив з Мадуро, була ситуація десяти американців, ув'язнених у Венесуелі, двох з яких були звільнені незабаром після візиту. НАЧАЛЬНИК LLB/ER