Уругвайські бізнесмени штовхають до відкриття нових ринків та можливих ЗВТ

Монтевідео, 14 бер Сприяння міжнародній вставці, відкриття нових ринків та продовження переговорів щодо підписання можливих угод про вільну торгівлю (ЗВТ) - це деякі заходи, які Уругвай повинен вжити, повідомляє Конфедерація бізнес-палат цієї країни. Про це суб'єкт господарювання повідомив у понеділок у заяві, в якій він також закликав сприяти стійкій циркулярній економіці та продовжувати «на шляху трансформації до відновлюваних та екологічно чистих джерел енергії». На даний момент південноамериканська країна проводить техніко-економічне обґрунтування зі своїм колегою в Китаї для підписання можливої ЗВТ, при цьому має на меті ініціалізувати аналогічну угоду з Туреччиною. Хоча спочатку очікувалося, що вищезгадане дослідження буде готове в грудні 2021 року, міністр закордонних справ Уругваю Франсіско Бустільо сказав кілька днів тому, що дві країни мають «хороші обміни» і керують один одним «в логічні часи». У тексті бізнесмени також розповіли про ситуацію, яку переживає конфлікт між Україною та Росією, продемонстрували свою неприйняття «всіляких воєнних вторгнень», закликали налагодити канали діалогу та наголосили, що це може спричинити «різні наслідки» у деяких секторах. Відповідно до вищесказаного вони висловили стурбованість ситуацією на міжнародних ринках та вказали, що те, що там відбувається, вплине на місцевий рівень «у всьому суспільстві». «Нещодавнє збільшення первинної продукції безпосередньо впливає на перероблену продукцію, і CCE (Конфедерація бізнес-палат) уважно стежить за можливими діями, які уряд може визначити, щоб стримувати вплив на інфляцію, маючи на увазі, що деякі палати членів беруть участь у цьому сценарій», - пояснює він у документі. Нарешті, підкреслюючи управління пандемією та план вакцинації, проведений урядом на чолі з правоцентром Луїсом Лакалле Поу, вони закликали сприяти громадським роботам, розуміючи, що це «генерує багато робочих місць» та полегшує логістику для його виробництва. НАЧАЛЬНИК scr/lll