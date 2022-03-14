Великобританія запускає програму прийому для українців

У понеділок британський уряд запустив веб-сайт, спрямований на британських людей, які бажають вітати українських біженців, які тікають від війни до своїх домівок.

Критикується за його повільність і низьку кількість узгоджених віз - 4000 за останніми даними - а також складність початкового процесу, уряд Бориса Джонсона тепер хоче виправити постріл

Люди, які вирішили взяти українських біженців у свої домівки, отримають 350 фунтів стерлінгів (418 євро) на місяць і повинні взяти на себе зобов'язання прийняти їх не менше шести місяців.

Бенефіціари, які повинні отримати візу, зможуть жити та працювати у Великобританії до трьох років та отримувати користь від соціальних виплат.

З іншого боку, уряд працює над тим, щоб «визначити належне використання вилучених товарів» в рамках санкцій проти близьких до влади в Москві, в помсту за вторгнення Росії в Україну», - заявив прес-секретар прем'єр-міністра Борис Джонсон у понеділок.

- Окупований особняк -

Група протестувальників зайняла особняк, пов'язаний з російським магнатом в понеділок в ексклюзивному районі Лондона, і попросила, щоб будівля використовувалася для розміщення українських біженців.

«Ми маємо намір використовувати цю будівлю для розміщення біженців», - сказав журналістам один з членів групи.

Четверо мітингувальників, троє з яких частково закритими обличчями, стояли на одному з балконів і виступали під назвою анархістської групи «лондонських махновів».

Синій прапор зі словами «це майно звільнено» і червоний прапор, який читав «гвинт Путіна», висів з двох балконів імпозантного будинку кремового кольору, розташованого під номером площі Белграва 5. У вікні можна було побачити український прапор.

Особняк був оточений поліцейським кордоном і охороняв півдюжини поліцейських транспортних засобів, повідомив журналіст AFP.

Майно, розташоване в центрі Лондона біля Гайд-парку, належить компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, згідно з реєстром власності.

Нею керує Грем Бонем Картер, британський бізнесмен, банківські рахунки якого були заморожені на початку березня британською системою правосуддя.

Картер керує багатомільйонним портфелем нерухомості Олега Дерипаски у Великобританії.

Дерипаска - один з семи російських мільйонерів, санкціонованих у четвер британським урядом, які заморозили свої активи і заборонили їм подорожувати через зв'язки з Кремлем.

Посилаючись на санкції, введені британським урядом щодо російських олігархів з майном у Сполученому Королівстві, один з активістів повідомив AFP по телефону, що згідно із законом «на арешт на їх майно може знадобитися до півроку».

«Чесно кажучи, це смішно (...) ми конфіскуємо їх майно зараз», - виправдав він.

З іншого боку, у Франції троє чоловіків були заарештовані в Біарріці (південний захід) після входу в особняк, що належить колишньому зятю президента Росії Володимира Путіна, де вони розгорнули український прапор.

Бур-сп/Пау/Ме/МБ/JVB