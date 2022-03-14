Далекобійники просять справедливість припинити цінову політику Петробраса

Сан-Паулу, 14 мар водії вантажівок Бразилії звернулися до суду у понеділок з проханням призупинити цінову політику державної нафтової компанії Petrobras, яка встановлює вартість палива на основі міжнародного ринку та долара, після різкого зростання цін на паливо. Виходячи з цієї політики, прийнятої в 2016 році, Petrobras, найбільша компанія Бразилії, оголосила на минулому тижні зростання цін на бензин на 18,8% і близько 25% ціни на дизельне паливо. Бразильська асоціація водіїв автотранспортних засобів (Абрава) сильно критикувала цей захід і засуджувала, що кожне підвищення цін на паливо, визначене Petrobras, «душить бразильців, оскільки прямим наслідком є підвищення цін на продукти харчування, ліки...». «Ми не проти Petrobras, що має прибуток, те, що ми не приймаємо, це те, що він має прибуток 1400% на шкоду стражданням бразильців і особливо тих, хто працює з транспортом», - підкреслив Абрава. Компанія Petrobras досягла рекордного чистого прибутку в розмірі 19875 мільйонів доларів у 2021 році, найвищого в своїй історії, завдяки зростанню цін на нафту та зростанню продажів пального. У своєму зверненні Абрава стверджував, що компанія є «заручником» міжнародного ринку, «заплативши понад $105 (поточна ціна) за барель нафти, тоді як собівартість видобутку Petrobras становить приблизно 20 доларів». Наразі уряд президента Джаіра Болсонаро намагався знизити ціну на бензин через зниження податків, які обговорюються в парламенті, але просунувся, що він не буде заважати ринку. В результаті ескалації палива та їх впливу на інфляцію, яка почалася задовго до початку війни в Україні, Центральний банк Бразилії сприяв процесу підвищення базових процентних ставок, які досягли 10,75% на рік, найвищого рівня з квітня 2017 року. Різке зростання цін на паливо спричинило страйк далекобійника, який у 2018 році паралізував Бразилію, спричинивши дефіцит більшої частини країни. З тих пір сектор неодноразово загрожував новим загальним страйком. НАЧАЛЬНИК дупу/см/cfa