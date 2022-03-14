Тріс: де подивитися розіграш в прямому ефірі та список результатів цього понеділка, 14 березня

Це виграшні результати розіграшу Тріс на сьогодні, 14 березня,опублікованого Національною лотереєю за державну допомогу.

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про свій квиток, це дуже цінно, оскільки це офіційний доказ збирати гроші на випадок, якщо ви переможець, зберігайте його в надійному місці та переконайтесь, що він не жорстокий.

Пам'ятайте, що у вас є до 60 календарних днів, відрахованих з дня після проведення відповідного конкурсу, щоб зібрати свій приз. Післятого, як цей період пройде, право на отримання призу закінчиться, і його кінцевим пунктом призначення стане Казначейство Федерації на користь державної допомоги.

Усіпризи виплачуються в національній валюті та в умовах, викладених на зворотному боці квитка, а також у правилах розіграшу або відповідного. Прогнози будуть утримати податок, як це передбачено статтею 163 Закону про податок на прибуток.

Виграшнакомбінація розіграшу 28410 Тріс становить: 31025.

Щоб побачити живий розіграш для цього та кожен із призів, проведених Національними прогнозами лотереї, перейдіть за цим посиланням .

Зпонеділка по неділю, п'ять разів на день, переможці розіграшу Тріс діляться залежно від їх модальності.

Способи: Тріс полуденний, який відбувається в 1:00 вечора; Тріс з трьох, який відбувається о 3:00 вечора; Тріс Extra, який відбувається о 5:00 вечора; Тріс семи, який виконує о 7:00 вечора; і Тріс Класичний, що о 21:00 годин.

Дізнайтеся офіційний список результатів розіграшу Тріс , кількість призів та виграних сум тут .

(Фото: Куартоскуро)

Як ви граєте Тріс?

Людиможуть грати в Тріс, заплативши від одного песо з можливістю виграти до 50 тисяч песо, і завдяки різним способам шанс виграти більше грошей може зростати залежно від відтворюваних чисел та способу його відтворення.

Для розіграшів урни Тріс вибирають п'ять чисел випадковим чином, щоб сформувати п'ятизначну цифру.

Виможете грати в Тріс, заповнивши кермо, який містить три квадрати: A, B і C, галочками їх зліва направо , і ви робите ставку на будь-який з режимів олівцем, синім або чорним чорнилом.

Іншийспосіб гри - це диктування агенту «Прогнози» цифри, з якими ви хочете грати, він введе їх у систему, не використовуючи колесо, йому залишиться лише вказати, скільки ставок він придбає, дату розіграшу, в якому він хоче взяти участь, та режим.

Такожможна записати цифри на аркуші і віддати їх продавцю для ручного введення.

Третійваріант - попросити продавця Trismatic, в якому все залишиться випадково, і система вибере випадкову комбінацію чисел для кожної ставки, яку вона хоче зробити. Вам просто потрібно вказати, скільки цифр ви хочете грати, скільки ви хочете вкласти і дату розіграшу.

(Фото: Куартоскуро)

Що таке національна лотерея?

Національналотерея за державну допомогу - це децентралізований інститут Федерального державного управління, який відповідає за проведення розіграшів з грошовими винагородами, призначеними для державної допомоги, тобто залучення грошей для федерального уряду і який переорієнтований на досягнення рівності ті мексиканці здатні задовольнити свої нагальні потреби для себе.

Останніймає правосуб'єктність та власні активи, оскільки отримує бюджетні ресурси від Федерального уряду, він самофінансує з прибутком, який він отримує.

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