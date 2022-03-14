Вони пропонують нагороди за шість постраждалих чоловіків, які вчинили різанину в західній Мексиці

Морелія (Мексика), 14 мар Генеральна прокуратура західного мексиканського штату Мічоакан оголосила в понеділок пропозицію винагород за інформацію, що дозволяє захопити шість наркоторговців, нібито відповідальних за вбивство щонайменше одинадцяти суперників під час похорону в місті Сан-Хосе-де-Грасія. Адріан Лопес Соліс, прокурор Мічоакан, уточнив, що за кожного з передбачуваних постраждалих чоловіків пропонується винагорода в розмірі 100 000 мексиканських песо (близько 5000 доларів). Прокурор повідомив, що загалом 200 агентів армії, Національної гвардії, поліції Мічоакан та прокуратури підтримують оперативне розгортання - наземним та повітряним транспортом - у межах штатів Мічоакан, Халіско та Коліма, у пошуках шести передбачуваних наркоторговців та кількох подільників, які ще не були визначені, але які брали участь 27 грудня. Лютого у вбивстві і зникненні тіл не менше 11 суперників. Втікачів були ідентифіковані як Абель Алькантар Валлехо, псевдонім el Viejón, Sierra 8 або el Toro, лейтенант картеля нового покоління Джаліско (CJNG) і який би очолив різанину зі своєю групою постраждалих чоловіків. Інші п'ять передбачуваних постраждалих чоловіків, за яких пропонується винагорода, - Хесус Адріан Мора Паділла, Крістіан Алехандро Ернандес Ортега, псевдонім Ель-Сапо; Антоніо Гальєгос Медіна, псевдонім Ла Болачана; Хесус Едуардо Валлехо, псевдонім Ель Чилі та Хуан Мануель Барраган Сіснерос, відомий як Раш. За даними Державної прокуратури, у неділю, 27 лютого, Ель Торо увірвався в Сан-Хосе-де-Грасія, поки проводилися похорони для матері суперника наркоторговця, ідентифікованого як Алехандро «N», псевдонім ель Пелон, також член CJNG, але з якою у нього були старі сварки через вбивства родичів між двома штифтами. Як повідомляється, Ель Торо також наказав підняти та приховати тіла Пелона та його вбивць, кількість жертв яких досі встановлена на 11, після того, як прокуратура виявила залишки крові, які відповідають цій кількості генетичних профілів. НАЧАЛЬНИК mad/mqb/jrh