США та Китай прагнуть підтримувати діалог відкритим після розмови про Україну

Рим, 14 мар Представники урядів США та Китаю сьогодні в Римі, щоб, серед іншого, звернутися до війни в Україні, наголосили на важливості збереження ліній комунікації «відкритими» між двома державами. Зустріч, що проходила більше восьми годин в готелі в італійській столиці за закритими дверима, служила для перегляду двосторонніх відносин, а також для вирішення війни в Україні після вторгнення в Росію 24 лютого. Після «суттєвої дискусії» щодо конфлікту в Україні та інших двосторонніх питань сторони «також наголосили на важливості збереження ліній комунікації відкритими» між Вашингтоном і Пекіном, повідомили джерела Білого дому. Вони також розглянули зміст віртуального саміту, проведеного 15 листопада президентом США Джо Байденом та його китайським колегою Сі Цзіньпіном. Цього понеділка в Римі відбулася зустріч високого рівня, в якій взяли участь радник з національної безпеки США Джейк Салліван і директор Офісу Китайської комісії закордонних справ Ян Цзечі. Зустріч відбулася з метою «тримати лінію комунікації відкритою» між двома державами перед обличчям війни в Україні, викликаної вторгненням Росії 24 лютого. І після того, як з'явилася підозра, що режим Володимира Путіна зміг просити військову підтримку з боку Пекіна, вважають деякі американські чиновники, про цитовані ЗМІ країни. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заперечував, що до азіатського гіганта звернулися за допомогою, так само і посольство Китаю в Римі, яке звинуватило США в «поширенні неправдивої інформації» проти нього з українського питання». «Позиція Китаю з українського питання є цілісною і зрозумілою. Ми завжди грали конструктивну роль у підтримці миру та просуванні переговорів», - написав він у Twitter. Він додав: «Найважливішим обов'язком зараз є проявляти стриманість і зменшити напруженість, а не додавати бензин у вогонь, сприяти дипломатичному вирішенню». Салліван зустрінеться завтра вранці з дипломатичним радником італійського уряду Луїджі Маттіоло о 08:30 місцевим (07.30 GMT) у палаці Римських Чігі, штаб-квартирі виконавчої влади. НАЧАЛЬНИК GSM/так (аудіо) (відео)