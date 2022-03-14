Кандидат Урібісти виходить з колумбійської президентської гонки

Богота, 14 мар Кандидат на пост президента Колумбії на партію Демократичної партії «Урибістський центр» Оскар Іван Зулуага оголосив у понеділок, що виходить у відставку з гонки на підтримку Федеріко Гутьєрреса, який виграв консультацію правих партій у неділю. «Я прийняв особисте рішення супроводжувати прагнення Федеріко Гутьєрреса», - сказав Зулуага, додавши: «Тільки разом ми можемо зберегти демократію і свободу». Зулуага заявив, що прийняв це рішення «з огляду на вчорашні результати та необхідність єдності на благо Колумбії», посилаючись на можливість ліва Густаво Петра виграти президентські вибори 29 травня. Оскільки він був обраний кандидатом на урибізм у грудні минулого року, Зулуага не була добре помічена радикальним розділом Демократичного центру на чолі з сенатором Марією Фернандою Кабаль, другою за кількістю голосів у країні в недільних законодавствах, в якому він виграв майже 200 000 голосів. Зулуага, яка була міністром фінансів та кандидатом у президенти на виборах 2014 року, офіційно зареєструвала своє нове прагнення 9 березня в компанії своєї віце-президентської формули Алісія Євгенія Сільва. Колишній міністр підкреслив, що розробив кампанію, «присвячену тому, щоб зробити найсерйозніші пропозиції щодо побудови країни, яку ми заслуговуємо: безпечнішу, з кращою освітою та з більшими можливостями для всіх». Він наполягав на тому, що продовжуватиме робити свій внесок і захищати свої політичні переконання, і що його прихильність до «Фіко» Гутьєррес робить це «без політичних розрахунків, ні бюрократичних, не чекаючи нічого взамін, і з щирим ентузіазмом». Він зазначив, що зараз партія «вільна приймати інституційні рішення, які вона вважає за потрібне», і закликав до єдності, тому що «лише разом ми можемо зберегти демократію та свободу». Гутьєррес, колишній мер Медельїна, вчора виграв у консультації коаліції «Команда для Колумбії», отримавши 2160,329 голосів, що еквівалентно 54,18% від загальної кількості, що зробило його кандидатом у президенти правого сектора, до якого зараз офіційно приєднався Урибізм у пошуках єдності, щоб зіткнутися з Петром. НАЧАЛЬНИК WCOM/JOC/DMT (фото) (відео)