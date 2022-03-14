Вирок світового співтовариства з Національною збірною: «Мессі закінчує сезон і залишає ПСЖ»

ПоглядХуана Сімона на подарунок Мессі на ПСЖ

Свистки, які Ліонель Мессі отримав у неділю в Парку des Princes, можуть ознаменувати розрив його стосунків з ПСЖ. І аргентинці, і Неймарбули забиті вболівальниками після ліквідації Ліги чемпіонів від рук «Реала». Майже відразу в Іспанії з'явилися чутки, що вказують на те, що середовище Ла-Пулги будувало б мости з Барселоною, що лежать в основі гіпотетичне повернення.

34-річна Пунта має контракт з паризьким клубом до червня 2023 року, однак мало хто думає, що він міг би емігрувати раніше. Один з них - Хуан Саймон, світовий переможець з Аргентиною в Італії 90 і поціновувач французького футболу, оскільки він захищав пальто Монакота Racing Strasbourg.

«Удар був дуже важким, несподіваним через те, як зіграв матч. Свистки несправедливі. Вся справа в тому, що ця команда породила стільки очікувань, через те, як вони прибули, після першого виграшу ноги, на півдорозі попереду було два голи... І втрачати, коли вони втрачають, відбувається більше через форми, ніж дно. І якщо ми перейдемо до форм, то для мене Почеттіно, який був на каналі, повинен бути той, хто був би найменшим під сумнів. За 150 хвилин він перевершив це широко, всередині корту гравці вирішують», нинішній панеліст ESPN продовжив свій погляд.

Ось тоді він поглибив свій погляд на майбутнє альбіцелестного нападника: «ПСЖ повинен почати відбудовуватися, тому що Неймар закінчений, і я думаю, що Мессі теж. Не стільки для клубу, скільки від його імені. Длямене Мессі закінчує сезон і йде. Якщо він не думає, що йому доводиться потрапити на чемпіонат світу з великою активністю, але він може мати його і в іншому клубі».

Навіть колишній захисник зазначив, що договірне зобов'язання на стику може представляти лише формальність. «Ви завжди знаходите вихід, він прийшов на свободу, передачі не було, якось можна вирішити. У неділю я побачив abúlic хлопчика, повністю відключеного, з головою десь ще. У мене складається враження, що буде важко, що це буде скасовано», - додав він.

Якимбуде прийом аргентинських вболівальників до Мессі проти Венесуели, за словами Саймона

Для Сімона подвійна дата кваліфікації з Національною збірною (п'ятниця 25 проти Венесуели в Буенос-Айресі та 29-е проти Еквадору в Гуаякілі) може представляти бальзам для гравця: «Мессі в Аргентині цінується набагато більше тут після Копа Америки в Бразилії, перший, тому що він побачив Мессі з набагато більше лідерства, починають цінувати інші речі про Мессі, і це закінчується цією любов'ю, коли цей Кубок Америки виграв. Заразвін повинен покинути Париж. Так чи інакше. Йому потрібно поніжитися іншими речами. Річпро La Bombonera, якщо він грає, це буде жахливо, це буде вражаючий прийом. Люди повинні показати йому, що для нас є Мессі. Ось чому я наполягаю, що йому потрібно зараз покинути Париж, щоб відчути прихильність свого народу. І я бачу її спадкоємність важко. Йому повинно бути дуже зрозуміло, що йому належить грати перед чемпіонатом світу у високій конкуренції. Він не може їхати до Сполучених Штатів протягом чотирьох місяців».

«Те, що сталося, було дуже важко для нього. Звичайно, Париж не думає, що у нього є команда настільки ж конкурентоспроможна, як цього року. Тому що якщо у вас немає голів Ліги чемпіонів, у вас нічого немає. Ви бачили, що графіті з'явилися в штабі, проти вождів і Леонардо? Чи будуть катарці все ще там? Якщо вони продовжать, чи будуть вони все ще готові продовжувати інвестувати, як зараз? Вони збираються втратити Мбаппе, Неймара... Скільки грошей вони поклали, щоб усунути в раунді 16. Обставин багато», - зробили висновок колишні Бока і Ньюелл.

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