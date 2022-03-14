Фондова біржа Сан-Паулу дає 1,60%, зважених товарами

Сан-Паулу, 14 мар Фондова біржа Сан-Паулу втратила 1,60% в понеділок, а індекс Ibovespa, орієнтир для паркету, закритий з 109 927 базисних пунктів, обтяжений падінням цінних паперів, пов'язаних з товарним сектором. Таким чином, бразильський корро прикудив свій третій день поспіль червоним кольором, втративши 0,21% у четвер, а ще 1,72% у п'ятницю минулого тижня. На валютному ринку долар США оцінив на 1,30% і закрився торгувався на 5 118 реалів для покупки та 5 119 реалів для продажу за бразильським комерційним курсом, згідно з попередніми результатами. Фінансові оператори все ще шукають економічні наслідки російського вторгнення в Україну та результати нового раунду переговорів між двома країнами. Вони також з нетерпінням чекають майбутніх рішень Центрального банку Бразилії та Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики в контексті сильного інфляційного тиску. Хоча в понеділок найбільше важило настрій Ібовеспи, стало падіння міжнародних цін на нафту і залізну руду, що спричинило значні збитки значенням цих сегментів. У цьому контексті серед невдахи сесії були CSN Mineraçao, другий за величиною експортер залізної руди Бразилії (-6,2%); Національна металургійна компанія (-5,8%) та нафтова компанія PetroRio (-5,4%). Шахтний гігант Vale (-5,4%) і державна нафтова компанія Petrobras (-1,9%), два флагмана площі, папери яких були сьогодні найбільш обговорюваними за день, також закрилися червоним кольором. На відміну від цього, оператор торгового центру JHSF (6,2%), бразильська дочірня компанія Banco Santander (4,4%) та основна санітарна компанія Sabesp (1,4%) призвели до прибутку в паркеті Сан-Паулу. Обсяг, що торгується в Ібовеспа, досяг 24,4 млрд реалів (близько 4,8 млрд доларів), загалом 3,704 308 фінансових операцій. НАЧАЛЬНИК смс/лаа