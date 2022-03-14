Гонка за президентство Колумбії починається стабільно без урибістського токена

Богота, 14 мар Гонка за президентство Колумбії неухильно розпочалася в понеділок після законодавчих виборів та консультацій у неділю, в яких домінував лівий на чолі з Густаво Петром, оскільки праве крило прагне відновити свої сили навколо кандидатури Федеріко Гутьєрреса. Першим наслідком результатів недільних виборів стала відставка Оскара Івана Зулуаги, кандидата в президенти Демократичного центру, партії, заснованої колишнім президентом Альваро Урібе. Зулуага, який був міністром фінансів та кандидатом у президенти на виборах 2014 року, поділився заявою у соціальних мережах, яка оголосила про своє рішення, яке прийшло у політичному світі. «Я прийняв особисте рішення супроводжувати прагнення Федеріко Гутьєрреса», - сказав 63-річний політик, коли він закінчив свою кандидатуру, яка не почалася добре, тому що його допитали від радикального крила Демократичного центру на чолі з Марією Фернандою Кабаль, другим найбільш голосуванням сенатора вчора виборів. ГУТЬЄРРЕС, ПРОТИВАГА ПЕТРА Гутьєррес, який виграв консультацію правокоаліційної команди для Колумбії з 2160,329 голосами (54,18%), з початку кампаній вважався «прикритим кандидатом» Урибізму. У відставку своїх президентських прагнень Зулуага сказав, що його вступ до «Фіко» Гутьєррес зробив це «без політичних розрахунків чи бюрократичних розрахунків, не чекаючи нічого натомість» і завжди шукаючи найкращого для країни, оскільки «лише разом ми можемо зберегти демократію та свободу». У цьому напрямку Гутьєррес закликав до єдності здійснити свій проект, в якому переважає захист демократії та безпеки і, перш за все, перемогти лівого Петра, улюбленого завоювати президентство, згідно з останніми опитуваннями. «Після того, як країни втрачають демократії, демократії не повертаються так легко», - сказав він і нагадав, що сталося з Венесуелою та Нікарагуа. У тому прагні перемогти Петра Гутьєррес сьогодні отримав підтримку Давида Баргіла Консервативної партії, який оголосив себе «іншим солдатом у боротьбі за наші свободи та демократію». ПЕТРО ШУКАЄ СПРИЯТЛИВИЙ З'ЇЗД Зі свого боку, Петро, який у світлі результатів опитувань та голосів за Сенат і Дім став великим переможцем - почав говорити не лише про перемогу в президентстві, але й про пошук союзів «прогресивних мажшин», щоб Конгрес був на його користь. «Перемога в Президентстві повністю відкрила можливість формування коаліції прогресивних мажорів у Конгресі. Реформи можливі вже зараз. І стабільність прогресивного уряду дуже можлива», - заявив політик, який несе інрі того, що був партизанським борцем демобілізованого М-19, заявив у соціальних мережах. Чекаючи, щоб дізнатися про інші президентські політичні шахові рухи, Петро, Гутьєррес та Серхіо Фахардо, переможець консультацій Коаліції Centro Esperanza, залишаються головними кандидатами. На додаток до цих трьох, Інгрід Бетанкур (Зелений кисень), популіст Родольфо Ернандес, колишній губернатор Антіокії Луїс Перес (Колумбія Think Big) та колишній міністр Луїс Гілберто Мурільо (Ренесанс Колумбія) також в гонці за президентство. У центрі Фахардо стає кимось здогадуватися, тому що, хоча це правда, що він переміг у своїй коаліції, 723 000 голосів, які він виграв, не дають йому думати, що він є вирішальною силою, не кажучи вже про те, щоб бути наступником президента Івана Дука. Фахардо представляє себе єдиним, здатним об'єднати країну та внести необхідні зміни, і він критикував відхід Зулуаги, який, на його думку, підтверджує, що кандидатом урибізму є «Фіко» Гутьєррес. «Сьогодні було підтверджено відставкою Оскара Івана Зулуаги, що Федеріко Гутьєррес є кандидатом урибізму Дуке - це спадкоємність, і це саме одна із сил, яка не може продовжувати в нашій країні», - сказав він. Щоб змінити цю ситуацію, Фахардо заявив, що домагатиметься голосів майже восьми мільйонів людей, які не брали участі у недільних виборах. НАЧАЛЬНИК WCOM/ДЖОК/ЛАА (фото) (аудіо) (відео)