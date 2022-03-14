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Понеділок 14 Березень 2022
Україна

Президент Португалії попереджає, що наближаються «дуже важкі» часи

14 Березень 2022

Лісабон, 14 бер Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза попередив сьогодні, що настають «дуже важкі» часи і необхідно «скоротити» війну в Україні, яка має «величезні витрати» в житті кожного, особливо в Європі. «Нас не обманюють важкі часи, які тут або мають настати», - сказав він під час короткої промови наприкінці засідання Державної ради, присвяченого цілком обговоренню ситуації в Україні. Ребело де Соуза стверджував, що «різко терміново скорочувати» війну в Україні, але «з безтурботністю, а не з переговорними файлами надається лише для того, щоб купити час або паралізувати опір і єдність проти агресії». «Поширений заклик до скорочення війни зростає, адже це економить людські витрати для українського народу, а також, хоч і менш важливе, оскільки обмежує ризики нової і більш складної холодної війни, яка руйнує десятиліття діалогу», - нагадав він. Глава португальської держави зазначив, що війна мала, має і матиме величезні витрати в житті кожного», особливо в Європі, і закликав до «мужності» та «рішучості», виявлених під час пандемії, щоб зіткнутися з ними. Португальська Державна рада одноголосно засудила агресію Росії проти України, як це вже сталося в міжнародному співтоваристві, пояснив Ребело де Соуза. «Варто зробити все, щоб настав мир, і щоб він прийшов швидко», - підкреслив він. НАЧАЛЬНИК ПФм/ФПА