Президент Португалії попереджає, що наближаються «дуже важкі» часи

Лісабон, 14 бер Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза попередив сьогодні, що настають «дуже важкі» часи і необхідно «скоротити» війну в Україні, яка має «величезні витрати» в житті кожного, особливо в Європі. «Нас не обманюють важкі часи, які тут або мають настати», - сказав він під час короткої промови наприкінці засідання Державної ради, присвяченого цілком обговоренню ситуації в Україні. Ребело де Соуза стверджував, що «різко терміново скорочувати» війну в Україні, але «з безтурботністю, а не з переговорними файлами надається лише для того, щоб купити час або паралізувати опір і єдність проти агресії». «Поширений заклик до скорочення війни зростає, адже це економить людські витрати для українського народу, а також, хоч і менш важливе, оскільки обмежує ризики нової і більш складної холодної війни, яка руйнує десятиліття діалогу», - нагадав він. Глава португальської держави зазначив, що війна мала, має і матиме величезні витрати в житті кожного», особливо в Європі, і закликав до «мужності» та «рішучості», виявлених під час пандемії, щоб зіткнутися з ними. Португальська Державна рада одноголосно засудила агресію Росії проти України, як це вже сталося в міжнародному співтоваристві, пояснив Ребело де Соуза. «Варто зробити все, щоб настав мир, і щоб він прийшов швидко», - підкреслив він. НАЧАЛЬНИК ПФм/ФПА