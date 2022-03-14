Нові європейські правила криптовалюти отримують перше зелене світло від EP

Брюссель, 14 мар Комітет з економічних питань Європейського парламенту (EP) сьогодні схвалив першу пропозицію регулювати всі криптовалюти в Європейському Союзі, від видачі до нагляду до вимог прозорості споживачів. Текст, який виступив у комітеті з 31 голосом на користь, 4 проти та 23 утрималися, і все ще потребує підтримки пленарного засідання, викладає позицію Європалати щодо узгодження остаточного законодавства з державами-членами. Пропозиція була представлена Європейською комісією у вересні 2021 року спеціально регулювати активи, що все частіше використовуються як інвестиційний транспортний засіб, або для надання платіжних рішень, але там, де ЄС визначає проблеми з точки зору захисту прав споживачів, конфіденційності, оподаткування, відмивання грошей або навіть фінансових стабільність. Регламент передбачає, що для роботи в ЄС постачальники криптовалютних послуг повинні мати фізичну присутність на континенті та отримувати попередній дозвіл від національних органів влади, одночасно вводячи вимоги до інформації, яку вони повинні надати інвесторам про використання, яке вони будуть робити своїх коштів, своїх зобов'язань або ризиків інвестування. Криптовалюти також будуть контролюватися європейськими агентствами: парламентарі хочуть, щоб Європейський орган з цінних паперів та ринків контролював випуск токенів, на які посилаються активи, більш відомі як стабільні монети - і що Європейський банківський орган відповідає за моніторинг токенів електронної валюти. Узгоджений текст також включає заходи проти ринкових маніпуляцій та запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму чи іншої злочинної діяльності, а також для вирішення впливу криптовалют на навколишнє середовище, йдеться в повідомленні Європалати. Цей вплив в основному пов'язаний з тим, що механізми, що використовуються для перевірки транзакцій з криптовалютами, вимагають багато енергії, зокрема процес, відомий як «доказ роботи», саме тому вони генерують високі викиди забруднюючих речовин та електронні відходи. «За більшістю оцінок, споживання енергії біткойна еквівалентно споживанню цілих малих країн», - повідомили в EP. У зв'язку з цим Євродепутати включили поправку, яка закликає включити криптовалюти в рамках європейської таксономії стійких інвестицій, яка визначає ті, що вважаються «зеленими». Однак поправка соціал-демократичних та зелених груп, яка закликала залишити після себе певні енергоємні механізми, не пішла вперед. «Багато хто побоювався, що це призведе до де-факто заборони на «доказ роботи»», механізм, який використовують багато криптовалют, як пояснив доповідач доповіді Німецький народний депутат Стефан Бергер у Twitter. Щоб регулювання вступило в силу, державам-членам все ще потрібно встановити свою переговорну позицію, а потім провести переговори з Європейським парламентом, щоб досягти консенсусу щодо остаточного законодавства.