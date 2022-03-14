Неймовірна морська знахідка, яка виявила пропозицію від мера Темпло

Національний інститут антропології та історії (INAH) повідомив, що одне з найбільших родовищ морських зірок було знайдено в Темпло Майор. Згідноз повідомленням, «164 морських зірок були визначені в Пропонуванні 178, який оцінюється на сьогоднішній день з 1500 року, час переходу між пануваннями Ауїзотла та Моктесума Ксокойоцін».

INAH оприлюднила знахідку у заяві, опублікованій 14 березня 2022 року. Ділиться, що одним із видів, який найбільше виділяється, є «Nidorelia armata, розмовно відомий як «шоколадна стружка», 22 сантиметри, що зберігає відбиток її форми та внутрішньої структури».

Як пояснювалося, події датуються більш ніж 500 років тому, коли мексики були на висоті своєї влади, саме тому ацтеки створили одну зі своїх найдосконаліших пропозицій «, поєднуючи земні елементи, такі як копальна статуетка та тіло ягуара, озброєного атлатлом - пропелер дротиків — поряд з незліченними морськими організмами».

Прес-реліз INAH (Фото: INAH)

Серед цих об'єктів - корали, риба-фуга, равлики та морські зірки, «археологічні останки яких були досліджені з 2019 року федеральним секретаріатом культури через проект мера ІНАХ Темпло».

Також підкреслюється, що велика кількість вищезазначених елементів ставить його як «підношення з найбільшою кількістю морських зірок усіх виявлених у стародавньому священному вольєрі Теночтітлана». Поки що загалом було 164, які представляють собою унікальний випадок «збереження однієї з цих голкошкірих, яка, схожа на викопну, зберігає майже неушкоджену форму, незважаючи на плин часу».

Це відкриття, зроблене археологом Мігелем Баесом Пересом та фахівцем Томасом Крузом Руїсом, який зробив відкриття в круговій будівлі, відомій як Cuauhxicalco, наприкінці 2021 року. Слідзазначити, що вид Nidorellia armata в народі відомий як «шоколадна стружка» через «схожість його жовтуватого забарвлення з темними плямами з шоколадним печивом».

Це пропозиція з найбільшою кількістю морських зірок з усіх виявлених в стародавньому священному місці Теночтітлан (Фото: INAH)

Кажуть, що збереження цього морського організму пов'язано з тим, що це була, мабуть, «одна з перших зірок, яку священики Мексики помістили в підношення, тому, коли він отримав вагу ягуара і всі елементи, він занурився в те, що, як вважається, є шаром клітковини під ним», спричинило збереження його внутрішньої структури та довжиною 22 сантиметри між кінчиками.

Це відкриття є рідкісним, оскільки «залишки інших 163 зірок розкидані, через природну втрату їх органічної речовини». З іншого боку, у проведених дослідженнях можна було зробити висновок, що пропозиція становить «близько 1500 року, час переходу між пануваннями Ауїзотла та Моктесума Ксокойоцін».

Також зазначається, що корали були привезені з Мексиканської затоки, «морські зірки з Тихого океану та самка ягуара, яка, можливо, прибула з далеких регіонів, таких як Соконуско , територія, розташована між тим, що зараз Чіапас та Гватемала». Це стало можливим завдяки тому, що під час правління Ахуізотла Мексики встановили нові торгові шляхи, які дозволили їм розширити свою військову присутність на різних частинах мексиканської території.

Пропозиція встановлена на рівні «близько 1500, час переходу між пануваннями Ахуізотль і Моктесума Ксокойоцін». (Фото: INAH)

Дослідники INAH підкреслюють, що «пропозиція пов'язана з війноюне тільки через атлатл , який ніс ягуара в кігті, але і через розташування в Куаухсіксолко, будівлі, вирівняної з південною стороною Головного храму, присвяченого Уїцілопочтлі, богу війни».

Крім того, Баес Перес пояснює, що світогляд Мексики пов'язував морських зірок та ягуарів з нічним небом та ніччю, так само цей котячий був зображенням, пов'язаним з богом Тецкатліпока.

Археолог також додає, що: «Значна частина мезоамериканських народів вважала, що походження світу пов'язане з морем, тому морські організми розглядалися як реліквії. Що стосується Мексики, їх військова міць дозволила їм принести тисячі морських об'єктів і відтворити ціле водне середовище в самому Теночтітлані».

Комюніке ділиться тим, що дослідження все ще проводяться з цього питання. На даний момент фахівці присвятили себе збору, очищенню та зберіганню останків, знайдених «у маленьких пластикових богів, щоб відвезти їх до лабораторії», де вони отримають початкові консерваційні процедури.

Дослідження все ще проводяться на елементах, знайдених у пропозиції. (Фото: INAH)

Робота ведеться за підтримки фахівців Інституту морських наук та лімнології Національного автономного університету Мексики (UNAM), «для того, щоб вказати такі дані, як ідентифікація видів, вік особин або стадії їх росту».

Ця ситуація являє собою чудову можливість вивчити еволюцію знайдених зірок, оскільки «в даний час голкошкірі зменшили свої розміри, як за рахунок експлуатації людини, так і глобальним потеплінням; в той час як у стародавній столиці Теночки знайдені зірки, що сягали довжиною до 60 сантиметрів наконечник і наконечник».

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