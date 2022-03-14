Уряд заперечує, що син Болсонаро заплатив поїздку до Москви

Бразиліа, 14 мар Уряд президента Бразилії Яїра Болсонаро в понеділок спростував поїздку до Москви сина президента, який є радою Ріо-де-Жанейро і входив до складу делегації глави держави з недавнього офіційного візиту до Росії. роз'яснення про те, що уряд не платив за поїздку Карлоса Болсонаро до Москви, що входить до складу делегації на чолі з батьком в середині лютого, незадовго до початку російського вторгнення в Україну, було адресовано Верховному Суду, який розслідує роль сина президента в цій поїздці, на прохання опозиції. Уряд не уточнив, як радник Болсонаро заплатив поїздку, проживання чи будь-які інші витрати, просто заявивши, що офіційних витрат не було, і стверджував, що немає підстав для розслідування, оскільки «прояви та ставлення Президента керуються етичними критеріями та регулярні закони». У відповідь до Верховного Суду був доданий документ, підготовлений Міністерством закордонних справ, відповідальним за організацію візиту Болсонаро до Москви, який визнає, що Карлос Болсонаро «був частиною делегації, яка супроводжувала президента», але безкоштовно для цього офісу. Суддя Олександр де Мораес, відповідальний за розслідування, вже попросив пояснення у Палати радників у Ріо-де-Жанейро, який також заперечував, що сплатила поїздку сина Болсонаро, якого уточнив, що, перебуваючи в Москві, він брав участь віддалено у сесіях цього муніципальний орган. Розслідування вимагала група опозиційних законодавців на чолі з сенатором Рендольфом Родрігесом, який навіть припустив, що син Болсонаро, який є одним з менеджерів соціальних медіа його батька, можливо, скористався цією поїздкою, щоб звернутися за порадою до російських «хакерів». Запитуючи розслідування, Родрігес нагадав про підозри, що російські комп'ютерні фахівці вплинули на вибори 2016 року в США, переміг зараз колишній президент Дональд Трамп, який дуже близький до сім'ї Болсонаро. За словами Родрігеса, правосуддя має уточнити, чи мав контакт ради з російськими комп'ютерними експертами, оскільки, на його думку, це може приховати спроби сприяти кандидатурі президента Болсонаро на переобрання, на виборах, які відбудуться в Бразилії наступного жовтня. НАЧАЛЬНИК нетто/мат/RRT