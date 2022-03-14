Хоробрі наймають Метта Олсона, який залишає Атлетикос

Написання спорту, 14 Mar Атланта Бравс додав до свого загону цього понеділка ініціаліст Метт Олсон, якого вони отримали через зміну з Оклендської легкої атлетики. В угоді для Олсона Бравс позбувся домініканського аутфілдера Крістіана Паче, ловця Ши Лангельєр і глечиків Райана Кусіка і Джої Естеса. Прихід Олсона дає Braves гравця з першої бази, який може заповнити прогалину, яка залишила б у складі можливого від'їзду свого колишнього MVP Фредді Фрімен, який є вільним агентом. Минулого сезону Олсон був одним із стовпів у злочині Атлетикоса, вдаривши в середньому 271 з 39 домашніми пробігами та 111 RBIs у 156 іграх. Чемпіони, що захищають, сподіваються, що Олсон, який минулого року відвідав гру All-Star, зможе зберегти цей тип виробництва та допомогти їм захистити свій статус чемпіонів з бейсболу вищої ліги.