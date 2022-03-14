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Понеділок 14 Березень 2022
Україна

Хоробрі наймають Метта Олсона, який залишає Атлетикос

14 Березень 2022

Написання спорту, 14 Mar Атланта Бравс додав до свого загону цього понеділка ініціаліст Метт Олсон, якого вони отримали через зміну з Оклендської легкої атлетики. В угоді для Олсона Бравс позбувся домініканського аутфілдера Крістіана Паче, ловця Ши Лангельєр і глечиків Райана Кусіка і Джої Естеса. Прихід Олсона дає Braves гравця з першої бази, який може заповнити прогалину, яка залишила б у складі можливого від'їзду свого колишнього MVP Фредді Фрімен, який є вільним агентом. Минулого сезону Олсон був одним із стовпів у злочині Атлетикоса, вдаривши в середньому 271 з 39 домашніми пробігами та 111 RBIs у 156 іграх. Чемпіони, що захищають, сподіваються, що Олсон, який минулого року відвідав гру All-Star, зможе зберегти цей тип виробництва та допомогти їм захистити свій статус чемпіонів з бейсболу вищої ліги.