Мадрид, 14 бер Президент іспанського уряду Педро Санчес підтвердив у понеділок, що Іспанія збільшить військовий бюджет відповідно до зобов'язань, вже узгоджених з НАТО щодо вирішення нових викликів безпеці країни, що виникають через загрозу, яку представляє Росія на Сході Європа. «Ми повинні це зробити», - визнав Санчес в телевізійному інтерв'ю, в якому він попередив, що вся Європа повинна «брати до уваги» те, що відбувається в Україні, і так само, як вона повинна перемогти в енергетичній автономії, вона повинна покращувати свої оборонні можливості разом зі своїми союзниками по НАТО. На запитання, чи існує «ризик третьої світової війни», Санчес дав зрозуміти, що саме цього він хоче уникнути, і, отже, вважає важливим «виміряти слова», оскільки після ескалації війни, такої як нинішня, може прийти «щось незворотні» з ядерною енергетикою, як Росія. Він нагадав, що стаття 5 Північноатлантичного договору зобов'язує всіх членів НАТО захищати солідарно будь-якого партнера, на якого напав третя сторона, на що Іспанія також негайно відреагує, «хоча це не сцена в цей час», - сказав він. «(Володимир) експансіоністська тяга Путіна є», - визнав прем'єр-міністр про гіпотетичний напад на країни за межами України, такі як Польща. Наполягаючи на тому, що треба «міряти слова» і робити ставки на дипломатичні канали, він переконався, що «зупинити війну означає зупинити ноги Путіна», російський лідер, який, додав він, намагається розширити європейські цінності демократії та свободи для своєї країни. «Ми повинні зупинити ноги Путіна зараз, в Україні, тому що ми не знаємо, яка країна буде наступною», - попередив Санчес. НАЧАЛЬНИК Edr/scr/mmg