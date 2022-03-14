Син колишнього воєнізованого начальника займатиме місце жертвам конфлікту в Колумбії

Син кровожерного колишнього воєнізованого начальника виграв голоси і буде займати одне з місць, виділених жертвам збройного конфлікту в Колумбії, на виборах, які сильно критикуються організаціями, які захищають права постраждалих.

Разом із законодавчим та президентським праймерізом колумбійці обрали 16 представників громад, які найбільше постраждали від насильства. Так звані перехідні мирні місця є частиною пакту, який призвів до роззброєння FARC у 2016 році.

Маючи понад 97% контролю та подвоєння голосів свого найбезпосереднішого суперника, Хорхе Товар відсвяткував перемогу у Twitter. «Пора міняти історію», - написав він.

Лідер та адвокат з прав людини - син «Хорхе 40», побоюваного воєнізованого, який повернувся до Боготи у 2020 році після сплати в'язниці в США за торгівлю наркотиками. Товар був обраний депутатом з району на півночі країни, де ультраправі дружини сіяли терор.

Колишньому командувачу Об'єднаних сил самооборони Колумбії, який боровся з кров'ю і вогнем лівих партизанів, стикається з десятками переслідувань за різанини і переміщення. Підйом сина породив критику в соціальних і політичних організаціях, які розглядають його з підозрою.

«Ми шкодуємо, що незважаючи на всі спроби жертв перешкодити синові воєнізованого «Хорхе 40» зайняти одне з місць жертв, корупція та такий же воєнітаризм залишилися з цим простором», - написав Національний рух жертв державних злочинів.

Організація повторила передбачувані звинувачення в купівлі голосів на користь Товара. «Син Хорхе 40-х тепер є представником жертв, залишених батьком», - критикував лівий сенатор Густаво Болівар в соціальній мережі.

Товар, який, як відомо, не має розслідувань, не відповів на звинувачення і в минулому стверджував, що став жертвою збройного конфлікту, оскільки йому довелося піти у вигнання з країни.

Вибори в неділю також ознаменували нову невдачу для партії Комунес, що складається з колишніх партизанів FARC, які залишили зброю, щоб займатися політикою.

Хоча історичним пактом їм вже було призначено 10 місць у Конгресі, колишні повстанці пішли на вибори і набрали трохи більше 50 000 голосів (менше 1% від загальної кількості), далеко від 85 000, які вони отримали на виборах 2018 року.

«Цифри на законодавчих виборах були не такими, як очікувалося. Як партія ми проведемо відповідний аналіз», - пошкодував Комунес у заяві.

/вел/атм