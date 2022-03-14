Словенська Лука Дончіч, найкращий гравець тижня на Заході НБА

Чикаго (США), 14 березня словенський Лука Дончіч, лідер Dallas Mavericks, був обраний понеділок найкращим гравцем тижня Західної конференції НБА, після усереднення 30,5 очка за гру, 6,3 підбивання та 11 передач. Дончік, який знову був вирішальним цієї неділі, маючи 26 очок у виграші Mavs на полі Бостона Селтікс, рішуче сприяв балансу своєї команди 3-1 за останній тиждень змагань. Mavs, п'ятий на Заході (42-26), розгромив Юту Джазз, Х'юстон ські ракети і Селтікс і впали в Нью-Йорк Нікс. У цьому сезоні його четвертий в НБА, Дончік в середньому становив 28 очок, 9,3 підбирань та 8,6 передач за гру. На Східній конференції Кевін Дюрант був обраний найкращим гравцем тижня, після його видатного виступу цієї неділі проти Нікс, якому він схвалив 53 очки у другій найкращій грі своєї кар'єри, забивши. Колишній Голден Стейт Ворріорс і Оклахома-Сіті грім гравець в середньому становив 30,7 очка, 7,7 передач і 7,7 підбирань в трьох зіграних матчах, всі виграли Мережі, восьмий на Сході (35-33).