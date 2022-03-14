Спати зі світлом, навіть якщо помірним, погано позначається на серці та діабеті

Writing Science, 14 Mar Закриття жалюзі, штори та вимкнення ламп або телевізорів, коли настав час спати, найкраще для вашого здоров'я, оскільки вплив світла, навіть якщо помірний, збільшує ризик серцевих захворювань та резистентності до інсуліну, йдеться в дослідженні, опублікованому сьогодні PNAS. «Одна ніч впливу помірного освітлення кімнати під час сну може погіршити регуляцію глюкози та серцево-судинну систему, які є факторами ризику серцевих захворювань, діабету та метаболічного синдрому», - згідно з провідним автором досліджень Філліс Зі, Північно-Західний університет (Сполучені Штати США). Під час сну в помірно освітленій кімнаті вночі, на відміну від того, що в одному з тьмяним світлом, вегетативна нервова система активується, що погано, оскільки в нормі частота серцевих скорочень та інші серцево-судинні параметри нижче вночі і вище вдень, пояснила Даніела Грімальді, інша з підписантів. Інсулінорезистентність настала наступного ранку. Це відбувається, коли м'язові, жирові та печінкові клітини погано реагують на інсулін і не можуть використовувати глюкозу в крові для енергії. Для компенсації підшлункова залоза виробляє більше інсуліну, і з часом підвищується рівень цукру в крові. Зараз є дані про те, що вплив світла протягом дня збільшує частоту серцевих скорочень через активацію симпатичної нервової системи, що приводить серце в рух і підвищує пильність для вирішення викликів дня. «Наші результати вказують на те, що подібний ефект виникає і при впливі світла під час нічного сну», - сказав Зі. Попереднє дослідження, опубліковане в Jama Internal Medicine, вивчало велику кількість здорових людей, які піддавалися впливу світла під час сну, і виявило, що спостерігається більше зайвої ваги та ожиріння. «Зараз ми показуємо механізм, який може бути фундаментальним для пояснення, чому це відбувається», - сказав експерт, оскільки це впливає на здатність регулювати глюкозу. Дослідження перевірило ефект сну зі 100 люкс (помірне світло) порівняно з 3 люкс (тьмяне світло) у учасників протягом однієї ночі. Дослідники виявили, що вплив помірного світла змусив організм увійти в стан підвищеної настороженості, при якому збільшується частота серцевих скорочень, а також силу, з якою серце скорочується, і швидкість, з якою кров веде до кровоносних судин. Вплив штучного світла вночі під час сну є звичайним явищем, або через пристрої, що випромінюють світло в приміщенні, або від джерел поза домом, особливо у великих міських районах. Крім того, значна частина людей (до 40%) сплять з увімкненою приліжковою лампою або зі світлом у спальні та/або утримують телевізор, вказує на дослідження. Автори рекомендують не включати світло вночі, але при необхідності, наприклад, у випадку людей похилого віку з міркувань безпеки, краще, щоб воно було тьмяним, близько до землі і вибрати бурштиновий

або оранжево-червоний колір, який менш стимулює мозок, ніж білий або синій. НАЧАЛЬНИК кр/КДП