Сімеоне: «Жоао збуджений»

Мадрид, 14 мар Хоча французька преса вказує його як кандидата на лаву «Парі Сен-Жермен», Дієго Сімеоне, тренер «Атлетіко Мадрид», не відволікається ні від своєї команди, ні від «Манчестер Юнайтед», його суперник цього вівторка за чвертьфінали Ліги чемпіонів в Олд Траффорд, де він виступає з Жоао Феліксом «захопленим», щоб вирішити «динамічний» та вирішальний матч, з перемогою як єдиним шляхом. «Жоао робить те, що потрібно команді. Він дуже хороший, захоплений, з радістю, і це завжди дуже важливо на індивідуальному рівні, щоб потім він пішов до колективу, що є найважливішим», - заявив аргентинський тренер під час прес-конференції з «Teatro de los Suenos», наступної зупинки Атлетико на американських гірках, що має був цей курс поки що, не знайти закономірності, яка сприймається зараз. Чотири послідовні перемоги в LaLiga та п'ять прямих ігор, не програючи - найкращий пробіг з вересня - після домашньої поразки 0-1 Леванте три тижні тому, що поставило все під сумнів, здаються «новим» Атлетико, набагато більш переконливим у цій недавній послідовності результатів, ніж у гра. Можливо, коли це було найбільше у другому аспекті, у першому матчі проти «Юнайтед», саме тоді він не виграв: 1-1 на стадіоні Ванда Метрополітано. Жоао відкрив рахунок на початку, Еланга склала еквалайзер в кінці. Цей результат отримує дозвіл нічиї до одного матчу, до повернення, до Олд Траффорда, на 90 або 120 хвилин їзди. Або перестрілка з штрафних санкцій. «Ми знаємо потенціал і важливість суперника зі своїми людьми та їхнім оточенням», - попередив Сімеоне, який уявляє собі «динамічний матч», «через характеристики гравців» та «те, як вони грають» двох команд, але також з чергуванням «між низьким і високим тиском» у своїй команді. «І те саме, що вони роблять на початку гри, тиснуть на вас, генерують те запаморочення, яке з'являється, коли ви граєте вдома... І у нас також буде люфт, щоб скористатися будь-якою невдачею, яку вони мають», - додав він. «Звичайно, - сказав Сімеоне, «інтенсивність» в одній з «рис як команди» Атлетико, «крім того, що знаходиться в низькому, середньому чи високому блоці». «Коли команда досягає інтенсивного тиску там, де вони вирішили грати, це породжує труднощі навпаки», - сказав тренер, який сказав, що ключовим є «знайти блок, де вони вирішили зіграти» свою команду «у кожен момент матчу», оскільки не всі етапи одного матчу будуть однаковими. «З характеристиками гравців дві команди можуть чергуватися; чекаючи, коли у нас буде контратака, тому що у них це є, і це одна з найкращих чеснот, або ми чекаємо і маємо контратаку, яка також є однією з наших чеснот. Або чергуйте з довгим володінням, яке я бачу дивним через характеристики», - сказав він. Він також говорив про оборонний прізвисько своєї команди. «У футболі можливо все, і кожен як тренер завжди намагається генерувати найкраще для клубу, для якого він працює з характеристиками гравців, які у нього є. За ці десять років ми знайшли шлях, який дав нам результати, і ми намагаємось генерувати його, керувати ним, стимулювати та позиціонувати, коли нам потрібно це зробити», - пояснив він. «Можливо, цей сезон був одним із найскладніших з тих пір, як ми були, але, тим не менш, ми намагаємося мати альтернативи, шукаємо рішення, і я не сумніваюся, що завтрашній матч доведеться знайти під час матчу і з тим, що відбувається», - сказав Сімеоне, чекаючи цього вівторка виклик «на фантастичному стадіоні, повному історичних матчів». БОС. id/jl