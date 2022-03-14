Перестрілки в Мехіко Нуево-Ларедо сили закриття мостів з США

( Оновлення з більшою кількістю даних про затримання після бюлетеня FGR) Монтеррей (Мексика), 14 березня Прикордонне місто Нуево-Ларедо, на північно-східному мексиканському штаті Тамауліпас, зафіксував запеклі сутички між картелем і мексиканською армією на початку понеділка, що призвело до закриття міжнародних мостів зі США на кілька годин після арешту кінгпіну. За офіційними даними, протягом усієї недільної ночі та раннього ранку понеділка було близько тридцяти зіткнень між членами Загону Пекла, озброєною зброєю Північно-Східного Картелю (CDN), проти особового складу армії, крім блокад проспектів з десятками автомобілів, спаленими після арешту лідера останнього потужного картелю. «Повідомлялося про постріли по військових установках і офісах консульства США в Нуево-Ларедо, а також про сутички і переслідування в різних районах міста», - йдеться в офіційній доповіді Секретаріату громадської безпеки Тамауліпаса. Сутички почалися після півночі, з блокадами на головних проспектах Нуево-Ларедо «з розміщенням великовантажних транспортних засобів, і підпалили щонайменше два трактори», - додали офіційний звіт, до якого мав доступ Efe. Джерело з Групи спеціальних операцій (Gopes), яке розмовляло з Efe, повідомило, що «ці події пов'язані із арештом федеральними силами старшого лідера злочинної організації, що діє в Нуево-Ларедо». ЛІДЕРА КАРТЕЛІ ЗААРЕШТУВАЛИ У бюлетені Секретаріат національної оборони (Седена) підтвердив, що в останні години Хуан Херардо Тревіньо, псевдонім ель Хуево, який вважається лідером північно-східного картелю, був заарештований під час операції в регіоні. «В результаті члени організованої злочинності розпочали агресію проти військовослужбовців, зумівши виявити та заарештувати серед передбачуваних агресорів Хуана Херардо «Н», Ель-Хуево, у володінні двома зброями для ексклюзивного використання мексиканської армії та ВПС», - йдеться в заяві Седена. Він зазначив, що цей затриманий має три ордери на арешт: один у штаті Тамауліпас на вимагання та злочинне об'єднання, інший у штаті Коауїла за умисне вбивство та тероризм; і ще один з метою екстрадиції для змови на незаконний обіг наркотиків та відмивання грошей. За цією офіційною інформацією, затриманий, який вже був переданий силовим силам, є той, хто керує злочинною організацією Північно-Східного Картелю та групу постраждалих людей з загону військ дель Пекла, «спадкоємцями насильницьких процедур групи Зетас, яка породжує насильство в п'яти держави країни і в прикордонному регіоні дівчина з Тамауліпаса». «Арешт Хуана Херардо, Яйце, являє собою гучний удар по вершині влади північно-східного картеля», - йдеться в короткому повідомленні мексиканської армії. Влада поки що не повідомила, чи є якісь смертельні випадки чи травми. Міжнародні мости між Нуево-Ларедо та Ларедо (США) були знову відкриті сьогодні вранці після закриття кількох годин. НАЧАЛЬНИК JAC/MQB/DMT (відео)