Важкий ковід найбільше впливає на психічне здоров'я в довгостроковій перспективі, йдеться у дослідженні

Лондон, 14 мар Ті, хто переніс важкий covid-19, і особливо якщо вони були в ліжку більше семи днів, частіше відчувають розлади психічного здоров'я, такі як депресія чи тривога, до 16 місяців після хвороби, ніж ті, хто м'яко страждав вірусом, згідно з дослідженням, опублікованим цього понеділка на «Ланцеті». Команда європейських дослідників проаналізувала дані майже 250 000 пацієнтів у шести країнах, щоб провести перше дослідження до цих пір щодо довгострокових наслідків психічного здоров'я ковіда. Їх висновки свідчать про те, що в цілому негоспіталізовані люди, заражені ГРВІ-CoV-2, частіше відчували депресивні симптоми до 16 місяців після встановлення діагнозу, ніж ті, хто ніколи не був інфікований. А пацієнти, які були прикуті до ліжка принаймні сім днів, мали вищі показники депресії та тривоги, ніж у людей, які діагностували, яким не довелося залишатися в ліжку. Якщо більшість симптомів депресії та тривоги, як правило, зменшувалися протягом двох місяців, пацієнти, які були прикуті до ліжка протягом тижня або більше, зберігали більший ризик протягом 16-місячного періоду дослідження. Щоб визначити довгостроковий вплив на психічне здоров'я, дослідники розглянули поширеність симптомів депресії, тривоги, пов'язаного з covid-19-19 та поганою якістю сну серед людей з діагнозом та без нього протягом 16-місячного періоду, з даними Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Швеції та США Царство. З 247 249 осіб, у тому числі 9 979 (4%) було діагностовано в період з лютого 2020 року по серпень 2021 року. Загалом, учасники з діагнозом covid-19 мали на 18% більшу поширеність депресії та на 13% вищу якість сну, ніж недіагностовані люди. Люди, які не діагностували хворобу, все ж можуть страждати тривогою та тривогою, ймовірно, через страх зараження та ізоляції, зазначають автори. Пацієнти, які залишалися в ліжку протягом семи днів і більше «на 50 - 60% частіше відчували більшу депресію та тривогу порівняно з людьми, які не були заражені» протягом досліджуваного періоду, зазначають у «Ланцеті». «Наше дослідження свідчить про те, що наслідки психічного здоров'я не однакові для всіх пацієнтів з covid-19, і що час, який вони проводять прикутий до ліжка, є ключовим фактором тяжкості впливу на психічне здоров'я», - каже Уннур Анна Вальдімарсдоттір, Університет Ісландії. Експерт каже, що, коли ми вступаємо на третій рік пандемії, важливо, щоб було «більше спостереження» за пацієнтами з важким ковідом за можливим впливом на психічне здоров'я, що також може бути наслідком певних запальних фізичних симптомів. За словами його колеги Ingibjörg Magnúsdóttir, «збільшення захворюваності на депресію та тривогу серед пацієнтів із covid-19, які провели принаймні тиждень у ліжку, може бути пов'язано з поєднанням занепокоєння щодо довгострокових наслідків для здоров'я та збереження фізичних симптомів», які обмежують соціальний контакт. «Той факт, що люди з легкою інфекцією можуть швидше повернутися до нормального життя» і відчувати менш екстремальні симптоми, «ймовірно, сприяє їх меншому ризику негативних наслідків психічного здоров'я», - додає він. НАЧАЛЬНИК jm/PRC/куб