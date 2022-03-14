Серхіо Майєр про справу Саші Сокол проти Луїса де Льяно: «У моїй голові не поміщається»

Список знаменитостей, які приєдналися до заяв про справу Саші Сокола і Луїса де Льяно продовжує збільшувати імена. Зараз саме Серхіо Майер говорив про свій досвід друзів з обома, але перш за все тому, що він був частиною однієї з найуспішніших музичних концепцій продюсера: Гарібальді .
Перед камерами Venga La Alegríaактора допитали про його позицію чи думку щодо найбільш згаданого випадку за останній тиждень в Мексиці та деяких іспаномовних країнах, де Тимбіріче мав успіх. Таким чином, Майєр почав говорити про велику дружбу, яку він має з Ллано, тому вважав за краще не робити особистих коментарів, які можна було б неправильно інтерпретувати, оскільки для нього ніхто, крім них, не повинен продовжувати говорити про це.
«З Луїсом це завжди була робоча дружба, і, очевидно, я багато в чому завдячую Луїсу в моїй кар'єрі, він був чудовим продюсером і творцем багатьох концепцій, його особистого життя тощо. Я думаю, що тільки він і Саша, тому що вони жили, мають право мати про це думку», - сказав він телеканалу Azteca вранці.
Актор, який подарував життя персонажам мильних опер, таких як Corazón que miente, Fuego en la sangreабо La fea más bella, продовжував говорити, що йому було б безвідповідально видавати заяву, оскільки він нічого не знав, хоча він знову проявив своє захоплення своїм продюсером.
«Мені було б безвідповідально висловлювати думку, тому що я маю багато прихильності та поваги до них, і якщо є якісь аномалії у стосунках, які вони мали, я думаю, що це стосується них або уточнюю це тому, що я нічого не знаю ні про одну сторону», - згадав він, що має вже описувалася як «тепла» поза в соціальних мережах.
Політик теж не вагаючись розмовляв про Сашу Сокол і причини, за якими він поважає кожне своє висловлювання і те, як він підійшов до питання перед ЗМІ, оскільки його спірне визнання в рамках Міжнародного жіночого дня, тому він намагався залишатися нейтральним.
«Про Сашу звичайно поважаю і захоплююся нею як актрисою і співачкою, але найбільше як жінку. Я ношу чи уявляю свою дочку, якій зараз 15 років, і це не поміщається в моїй голові. Коли Гарібальді вийшов, це був ще один момент і інша ситуація», - додав він.
Для співака цей тип висловлювання завжди позначає, що набагато більше людей приєднуються до справи або говорять про сімейний досвід свого минулого в мексиканському світі мистецтва, тому він не сумнівається, що в майбутньому чи в короткостроковій перспективі більше людей приєднається до справи, засуджує більше продюсерів або навіть більше випадків вийде про Луїса де Льяно.
«Можливо, є багато виробників, які перебувають у цій ситуації, на щастя, суспільство змінилося, соціальні мережі змінилися і допомогли революціонізувати те, як ми думаємо чи говоримо речі тоді, тому що, мабуть, багато чого вийде, і вони вийшли, тому що всякий раз, коли така бомба Виходить, багато чого починають виходити жінки, які збираються сказати про інших виробників або того ж виробника», - сказав він.
Серхіо Майер скористався можливістю згадати, що у нього є цифрова група зі своїми колегами, такими як La Ventanita, Banana або Que Te Lo Pongo : «У нас є спілкування, тому що ми перебуваємо в чаті, де знаходяться Гарібальді і де, оскільки Хав'єр помер рік-півтора тому, ми спілкувалися, і всі ми в чат. Ми розмовляємо, ми не посилаємо інформацію, ми знаходимося в постійному спілкуванні», - підсумував він.
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