Серхіо Майєр про справу Саші Сокол проти Луїса де Льяно: «У моїй голові не поміщається»

Список знаменитостей, які приєдналися до заяв про справу Саші Сокола і Луїса де Льяно продовжує збільшувати імена. Зараз саме Серхіо Майер говорив про свій досвід друзів з обома, але перш за все тому, що він був частиною однієї з найуспішніших музичних концепцій продюсера: Гарібальді .

Перед камерами Venga La Alegríaактора допитали про його позицію чи думку щодо найбільш згаданого випадку за останній тиждень в Мексиці та деяких іспаномовних країнах, де Тимбіріче мав успіх. Таким чином, Майєр почав говорити про велику дружбу, яку він має з Ллано, тому вважав за краще не робити особистих коментарів, які можна було б неправильно інтерпретувати, оскільки для нього ніхто, крім них, не повинен продовжувати говорити про це.

«З Луїсом це завжди була робоча дружба, і, очевидно, я багато в чому завдячую Луїсу в моїй кар'єрі, він був чудовим продюсером і творцем багатьох концепцій, його особистого життя тощо. Я думаю, що тільки він і Саша, тому що вони жили, мають право мати про це думку», - сказав він телеканалу Azteca вранці.

Актор зберіг нейтральну позицію Фото: Інфоба.

Актор, який подарував життя персонажам мильних опер, таких як Corazón que miente, Fuego en la sangreабо La fea más bella, продовжував говорити, що йому було б безвідповідально видавати заяву, оскільки він нічого не знав, хоча він знову проявив своє захоплення своїм продюсером.

«Мені було б безвідповідально висловлювати думку, тому що я маю багато прихильності та поваги до них, і якщо є якісь аномалії у стосунках, які вони мали, я думаю, що це стосується них або уточнюю це тому, що я нічого не знаю ні про одну сторону», - згадав він, що має вже описувалася як «тепла» поза в соціальних мережах.

Виробник не дав жодних заяв Фото: Луїс де Льяно

Політик теж не вагаючись розмовляв про Сашу Сокол і причини, за якими він поважає кожне своє висловлювання і те, як він підійшов до питання перед ЗМІ, оскільки його спірне визнання в рамках Міжнародного жіночого дня, тому він намагався залишатися нейтральним.

«Про Сашу звичайно поважаю і захоплююся нею як актрисою і співачкою, але найбільше як жінку. Я ношу чи уявляю свою дочку, якій зараз 15 років, і це не поміщається в моїй голові. Коли Гарібальді вийшов, це був ще один момент і інша ситуація», - додав він.

Для співака цей тип висловлювання завжди позначає, що набагато більше людей приєднуються до справи або говорять про сімейний досвід свого минулого в мексиканському світі мистецтва, тому він не сумнівається, що в майбутньому чи в короткостроковій перспективі більше людей приєднається до справи, засуджує більше продюсерів або навіть більше випадків вийде про Луїса де Льяно.

Луїс де Льяно все ще працював над сольним випуском Саші Сокол Фото: Архів

«Можливо, є багато виробників, які перебувають у цій ситуації, на щастя, суспільство змінилося, соціальні мережі змінилися і допомогли революціонізувати те, як ми думаємо чи говоримо речі тоді, тому що, мабуть, багато чого вийде, і вони вийшли, тому що всякий раз, коли така бомба Виходить, багато чого починають виходити жінки, які збираються сказати про інших виробників або того ж виробника», - сказав він.

Серхіо Майер скористався можливістю згадати, що у нього є цифрова група зі своїми колегами, такими як La Ventanita, Banana або Que Te Lo Pongo : «У нас є спілкування, тому що ми перебуваємо в чаті, де знаходяться Гарібальді і де, оскільки Хав'єр помер рік-півтора тому, ми спілкувалися, і всі ми в чат. Ми розмовляємо, ми не посилаємо інформацію, ми знаходимося в постійному спілкуванні», - підсумував він.

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