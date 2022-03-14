Скола: «Лапровіттола грає дуже добре, я за нього дуже радий»

Мадрид, 14 березня Колишній аргентинський інтернаціонал Луїс Скола, який покинув активний баскетбол у вересні і зараз є генеральним директором італійського Паллаканестро Варезе, похвалив EFE у заявах за адаптацію свого співвітчизника Ніко Лапровіттоли під час його переїзду до Барси, який бачить, що «грає дуже добре». «Я був з «Lapro», коли вони грали в Мілані, він грає дуже добре, я дуже радий за нього», - сказав Скола в заявах EFE під час гала «Гіганти дель Баскета», яка відбулася цього понеділка в Мадриді. Центр з Флореста (Аргентина) залишив активний баскетбол у вересні минулого року - у серпні він пішов з відбору на Олімпійські ігри в Токіо 2020 - щоб стати генеральним директором італійської Варезе. Скола залишилася задоволена переїздом в офіси. «Я дуже щасливий, це чудовий перехід, але я дуже щасливий. Наразі я не сумую за судами, там через деякий час, але поки я спокійний, мені це подобається», - сказав він. Зі свого офісу в італійському Варезе він стежить за іспанською лігою Ендеси, а також інші змагання в пошуках нових гравців для своєї команди. «Я слідую за нею, але не зараз, тому що я витрачаю більше часу на перегляд італійської ліги та європейських ліг, які є не Євролігою, а Єврокубок та «Чемпіонами», тому що вони більше належать нашому ринку, і саме тут я витрачаю найбільше часу. Але я слідую за іспанською лігою та Євролігою», - пояснив він EFE. Компанія Scola також є співзасновником та інвестором технологічної компанії Stadioplus, присвяченої створенню NFT спортивної тематики (нематеріальний маркер). «Я намагаюся робити різні речі, але наприкінці дня спорт - це те, що мене найбільше приваблює і де я проводжу більшу частину свого часу», - сказав він. НАЧАЛЬНИК 1011340 мама/арх