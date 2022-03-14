Сандра Куевас звинуватила проти неї надмірні заходи; ФГДЖ заперечувала політичні переслідування

CIUDAD DE MÉXICO, 14MARZO2022.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, asistió a los juzgados de la Ciudad de México ubicados en el Reclusorio Norte para cumplir con su audiencia tras las acusaciones de elementos de la policía capitalina de privarlos de su libertad. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Після тимчасового відсторонення від посади мер Куаутемока Сандра Куевас провела прес-конференцію, на якій вона запевнила, що заходи проти неї надмірні ; зі свого боку, столична прокуратура заперечувала, що політичне переслідування ведеться проти її, оскільки залежність «не виробляє винуватців», але і не «здійснює екзонерації».

СандраКуевас буде відсторонена від посади з ранку цього понеділка, 14 березня, до 8 ранку в четвер 17 того ж місяця, коли перше слухання справи відновиться через те, що її захист так просив.

Чиновник провів прес-конференцію, щоб повідомити про те, що сталося вранці в понеділок у Північній в'язниці, де відбулося слухання по її справі, в якій взяла участь столична прокуратура, яка звинуватила її у крадіжці, зловживанні повноваженнями та дискримінації.

Зі свого боку, Генеральна прокуратура Мехіко (FGJ) також запропонувала повідомлення широкій громадськості через свої соціальні мережі, в якому вона повідомила про запобіжні заходи, видані суддею, відповідальним за справу , які складаються з призупинення Куеваса та трьох його співробітники, заборона наближатися до жертв і виїжджати з країни, на додаток до наказу повідомляти владі про підпискожні два місяці.

Суддя видав би заходи проти нього, не побачивши доказів на відео, за словами мера (Фото: Cuartoscuro)

Отримавши ці свідчення, чиновник запевнив, що заходи проти неї є надмірними і відповідають політичному переслідуванню проти неї , розробленому з вершини адміністрації Мехіко, оскільки вона звинуватила главу уряду Клавдію Шейнбаум у побудові руху проти її як стратегія відновлення контролю над мерією та «мільйонами песо», які вона генерує.

УлісесЛара Лопес, прес-секретар FGJ, запевнив, що агентство не здійснює жодних політичних переслідувань, оскільки воно несе відповідальність лише за проведення процедур, встановлених мексиканською конституцією, оскільки«Звинувачення не виробляє винних сторін, але також не здійснює екзонерації».

Чиновник підкреслив, що обидві сторони мають конституційне право на справедливий суд, наданий владою судовоївлади, оскільки саме суддя визначатиме участь і провину Куеваса в актах, за які її звинувачують.

Окрім висловлення своєї незгоди з заходами проти неї та прояви передбачуваного політичного переслідування проти неї, вона запевнила, що її можна заарештувати наступного четверга, оскільки це може бути наказано суддею лише з «мінімальною підозрою».

У ФГДЖ запевнили, що захищає лише мексиканські закони (Фото: Twitter/ @SandraCuevas_)

Паністазапевнила, що суддя видав проти неї заходи, не побачивши відео, які її захист подав до слідчої поліції (PDI) ФГС, в якому вона стверджує, що її невинність доведена.

У цих аудіовізуальних матеріалах видно, що три офіцери , які подавали скарги на них, «знаходилися в мерії протягом 36 хвилин, а в їх кабінеті 15 хвилин» , всупереч початковим заявам потерпілих, які нібито запевняли, що вони провели годину в околицях позбавлені свободи.

Звинуваченняу позбавленні волі було знято обвинуваченням на цьому першому слуханні, яке залишилося з 11 лютого, але були зняті в останній версії слідчого комплекту.

Сандра Куевас заявила, що інші звинувачення проти неї також повинні бути відхилені, оскільки показані докази показують, що в мерії немає «передбачуваного побиття 18 людьми, 10 поза офісом та 5 всередині», оскільки їх можна побачити на відео, не вживаючи жодних дій.

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