Російські авіакомпанії збережуть орендоване повітряне судно

Доля сотень літаків іноземних компаній, які здаються в оренду російськими авіакомпаніями, була ще більше затінена в понеділок після того, як президент Росії Володимир Путін прийняв закон, що дозволяє авіакомпаніям реєструвати такі літаки і продовжувати їх використовувати.

У російській державній пресі зазначили, що закон дозволить російським авіакомпаніям утримувати флоти і експлуатувати іноземні літаки на своїх рейсах в межах Росії.

Багато російських авіаційних літаків передані в оренду у іноземних компаній, в тому числі кілька з Ірландії, що входять до Європейського Союзу. Минулого місяця ЄС заборонив продаж або оренду літаків Росії в рамках санкцій за її вторгнення в Україну. Компаніям було надано термін, який закінчується 28 березня для завершення існуючих контрактів з російськими компаніями.

Минулого тижня російське агентство повітряного транспорту рекомендувало авіакомпаніям, які мають закордонне зареєстроване літаки, не вивозити їх за межі країни через ризик їх ембарго.

Крім того, санкції забороняють компаніям із Заходу поставляти запчастини або надавати технічне обслуговування російським авіакомпаніям, а аналітики зазначають, що незрозуміло, чи все-таки такі літаки застраховані.

За різними оцінками, кількість іноземних літаків, що експлуатуються російськими авіакомпаніями, становить близько 500 і більше, і більшість з них знаходилися всередині Росії, коли почалася війна 24 лютого. Авіаційна консалтингова фірма «Ішка» оцінює, що такі закордонно-зареєстровані літаки оцінюються в $12 млрд, і майже половина з них - від лізингодавців, що базуються в Ірландії.

«Ми знаходимося на невідомій території. Ми не знаємо, чи побачать вони коли-небудь ці літаки знову», - сказала Хелейн Беккер, авіаційний аналітик компанії з фінансових послуг Cowen. «Ми підозрюємо, що (російські авіакомпанії) використовуватимуть будь-які деталі, які вони мають, а потім почнуть канібалізувати (частини), щоб тримати ці літаки в повітрі, і коли це закінчиться, вони побачать, що робити».

За даними авіаційної консалтингової компанії IBA, компанія, яка може найбільше постраждати від війни, є AerCap, компанія, що базується в Дубліні, яка має 152 літаки вартістю майже 2,4 мільярда доларів, які летять, припарковані або зберігаються в Росії чи Україні.

Прес-секретар AerCap заявила, що 5% вартості його флоту знаходиться в руках російських авіакомпаній. Він послався на документ від 28 лютого, в якому компанія заявила, що буде дотримуватися поетапного вилучення повітряних суден в оренду російським авіакомпаніям, і відмовився давати додаткові зауваження.

Лізингові компанії відновили дуже невелику кількість повітряних суден. Aircastle, орендодавець Коннектикут, одужав один, поки його затримали в Мехіко. SMBC Aviation Capital спробувала відновити літак «Аерофлот» в Каїрі, але корабель зміг повернутися до Москви, повідомляє авіаційний новинний сайт The Air Current.