РУАС-160: що це таке і скільки аргентинський безпілотний вертоліт використовується в обороні та в польових умовах

Міністерство оборони, згідно з резолюцією 1727/2021, затвердило придбання військово-морського безпілотника моделі RUAS-160 за 1 770 000 доларів, який буде використовуватися військово-морським флотом Аргентини у завданнях пошуку та порятунку, розвідки, спостереження та моніторингу навколишнього середовища.

Пристрій було спільно спроектовано трьома компаніями і являє собою безпілотний роторно-крилатий вертоліт, компактний і з великою автономністю. Cicaré, аргентинський виробник вертольотів;Invap, державна високотехнологічна компанія Rionegrina; таMarinelli Technology, компанія з сільськогосподарських послуг; об'єднали зусилля для проектування та виробництваRUAS-160, безпілотника, виробленого в Аргентині, який хоче позиціонувати себе як продукт здатність використовуватися як для сфер оборони і безпеки, так і для цивільних і сільськогосподарських завдань.

RUAS-160 має довжину 3,1 метра і висотою 1,72 метра, його двигун дозволяє максимально використовувати відстань 600 кілометрів - 320 морських миль -, він має дальність 5 годин, робоча стеля висотою 3000 метрів і максимальна швидкість 85 вузлів, або 157 кілометрів на годину.

RUAS-160 має автономію 5 годин, робочу стелю висотою 3000 метрів та максимальну швидкість 85 вузлів

«Спритна зміна між різними його конфігураціями дає йому достатню гнучкість для швидкого розгортання та задоволення потреб у пошуку, порятунку, прикордонному та морському спостереженні, патрулюванню, підтримці в ситуаціях стихійних лих, серед інших ситуацій»,- сказала Marinelli Technology.

Для оборонних і безпекових завдань - конфігурації, яку придбали ВМС, як підтвердили Infobae з джерелами з Marinelli Tecnology, виробники пропонують приладовий апарат з гіростабілізованою платформою з датчиками EO/IR, LIRDAR і рентгенівським радаром SAR, інструменти, які дають вертольоту здатністьвиявляти, розпізнавати та навіть ідентифікувати мобільні та нерухомі об'єкти як на суші, так і на морі.

Перед тим, як пристрій буде доставлено, випробування будуть проведені з MET2 (модель оцінки технологій), що належить Invap, потім тести будуть проведені з MET3, і, нарешті, буде перевірений MET4, який призначений для доставки в ARA у випадку, якщо тести пройдуть добре.

Апарат призначений для охоплення військових завдань, таких як цивільні та сільськогосподарські

Що стосується цивільного застосування, то РУАС-160 може використовуватися для пожежогасіння, для транспортування легких або критичних вантажів, таких як перенесення органів, для огляду великих конструкцій, для взяття мінеральних зразківі, перш за все, для сільськогосподарських завдань, де це може бути використовується для гіперселективного обприскування культур і для захоплення зображення для моніторингу стану здоров'я землі і насаджень.

Перевагою RUAS є те, що це компактний і легкий пристрій, який можна легко транспортувати, розгорнути на будь-якій місцевості або з палуби корабля, а також працювати в несприятливих погодних умовахзі зниженим ризиком в порівнянні з іншими пристроями цього класу.

Пристрій має два варіанти його оперативного управління. Для мінімальних логістичних операцій він має надійну портативну систему управління наземними станціями; а для більш складних операцій він пропонує повну систему консолей управління, здатну до міжміського зв'язку.

Обладнання, придбане ВМС Аргентини за 1,770 000 доларів США , складається з RUAS-160, налаштованої для завдань оборони та безпеки , та портативної станції управління, що складається з двох жорстких корпусів, оптичного електричного карданного FHD, системи IR LWIR, далекоміра, середнього та далекобійного зв'язку система, і супутникова система передачі для середньої/низької чіткості онлайн-відео.

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