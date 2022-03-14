Справжній Сантандер отримає Boyacá Chicó за ключ A

СправжнійСантандер завтра зіткнеться з шаховою командою. У першому матчі він виграв 1-0 і був за крок від кваліфікації на етап 3 турніру Колумбії - Copa Betplay 2022. Поки його суперник буде прагнути набрати три очки, які дозволять йому досягти пенальті і продовжувати мріяти про чемпіонат. Матч відбудеться на стадіоні Вілла Конча о 16:00 (за аргентинським часом).

СправжнійСантандер і Шахи зустрінуться завтра о 16:00 (за аргентинським часом). Матч за ключ A of Colombia - Copa Betplay 2022 буде зіграний на стадіоні Вілла Конча.

Останні5 разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Команда будинку накопичила 2 перемоги, тоді як візит додав 2. У 1 матчі вони опинилися навіть на табло.

Реальнийрозклад Сантандера та Boyacá Chicó, залежно від країни

Аргентина: 16:00

Колумбія, Мексика EST та Перу: 14:00

Мексика CST та Нікарагуа: 13:00

Мексика MST та Мексика PST: 12:00

Венесуела: 15:00

Джерело Примітка та зображення: DataFactory