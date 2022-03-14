Реал Мадрид найбільш лідер ліги перед хостингом Барселони

Реал Мадрид зміцнився в лідерстві ліги після перемоги в 3-0 на Майорці, з дублем Каріма Бенземи, на закритті 28-го туру іспанського чемпіонату, через тиждень після зіткнення з Барселоною.

Голи Вінісіуса (55) та Бенземи (77, 82) дозволили «Реала» скористатися другим місцем Севільї спотикатися на Райо Валлекано в неділю (1-1), щоб продовжити свою лідерство у верхній частині турнірної таблиці.

«Реал Мадрид» випереджає андалузійців на десять очок, а третій - на п'ятнадцять балів, який вони отримають наступної неділі в Сантьяго Бернабеу.

Меренги, заохочені після перемоги над ПСЖ минулого тижня в Лізі чемпіонів, почали домінувати в матчі проти Майорки, яка сподівалася здивувати контратакою.

Карім Бензема незабаром попередив стажуванням, завершеною дещо підбоченим пострілом, зробленим воротарем Серхіо Ріко (6).

Французький нападник отримав м'яч від Vinicius, який протягом всієї гри вів справжній бій з Пабло Маффео.

Бразилець був тим, хто ніс найбільшу небезпеку для свого лівого крила, але він натрапив, як і інші його товариші по команді з замовленою місцевою обороною.

Майорка поступово похитнула білу область, щоб наблизитися до мети Thibaut Courtois.

Брайан Оліван спробував удачу довгим пострілом, який зупинив бельгійського воротаря «Реала» (27), але найкращий місцевий шанс прийшов у дещо примусовому пострілі Маффео в районі, який зіткнувся з постом (35).

- Вініцій веде шлях -

Реал Мадрид був реанімований після перерви, рано на табло.

Феде Вальверде, який зайняв місце Модріка в понеділок, викрав футбол перед коробкою, який опинився біля ніг Бенземи. Француз поїхав до Вінічуса, який зробив це 1-0 (55).

Мета дала спокій «Реалу», який до цього моменту бачив, як він домінував, але не зміг знайти недоліки у захисті Майорки, яка не втратила обличчя матчу.

Ганський Ідріссу Баба, у якого Вальверде вкрав м'яч в меренге, випробував Куртуа довгим пострілом (65), але Реал Мадрид відповів через Бензему.

Француз перетворив пенальті проти Вінісіуса (77), щоб зробити його 2-0 (77), перш ніж побачити двері знову ближче до кінця з заголовком у штрафному пункті (82), який був остаточним 3-0.

Французький нападник, який вже забив високі темпи в перемозі 3-1 над ПСЖ в Лізі чемпіонів, став з цими двома голами найкращим французьким бомбардиром в історії.

Бензема накопичила 413 голів у клубній та національній збірній, побивши Тьєррі Генрі, автора 411 голів.

Однак француз не зміг закінчити матч, маючи піти на пенсію, мабуть, з проблемами м'язів, залишивши свою команду з десятьма за останні хвилини (86).

Бензема так вагається, щоб прийняти Барселону наступного тижня, як Родріго, який повинен був піти на пенсію після потворного тупати Антоніо Райлло (71) замінений Марко Асенсіо.

гр/мкд